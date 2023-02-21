Байден пообещал Украине тяжелые дни
Президент США Джо Байден выступает с обращением в Варшаве.
Глава Белого дома заявил, что предстоящие дни будут для Украины тяжелыми.
По его словам, НАТО оказало беспрецедентную поддержку Киеву. Для поддержки Украины США и союзники собрали коалицию из 50 стран, уточнил он.
Байден сообщил, что на текущей неделе США намерены объявить о новых санкциях против России.
Также глава Белого дома заявил, что США будет придерживаться статьи НАТО о взаимопомощи. Нападение на одну страну будет считаться атакой на весь альянс, добавил он.
Запад не стремится к уничтожению России, заявил ранее Байден. По его словам, спецоперация РФ на Украине стала испытанием для НАТО, передает НСН.
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