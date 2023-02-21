Байден пообещал Украине тяжелые дни

Президент США Джо Байден выступает с обращением в Варшаве.

Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

Глава Белого дома заявил, что предстоящие дни будут для Украины тяжелыми.

По его словам, НАТО оказало беспрецедентную поддержку Киеву. Для поддержки Украины США и союзники собрали коалицию из 50 стран, уточнил он.

Байден сообщил, что на текущей неделе США намерены объявить о новых санкциях против России.

Также глава Белого дома заявил, что США будет придерживаться статьи НАТО о взаимопомощи. Нападение на одну страну будет считаться атакой на весь альянс, добавил он.

Запад не стремится к уничтожению России, заявил ранее Байден. По его словам, спецоперация РФ на Украине стала испытанием для НАТО, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры