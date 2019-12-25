Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке

Правительство России планирует использовать национальный фонд благосостояния страны (ФНБ) для покупки доли Центрального банка (ЦБ) в Сбербанке. Об этом в среду сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с планом.

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обсуждает вопрос о том, должен ли ЦБ продолжать владеть контрольным пакетом акций крупнейшего в стране кредитора «Сбербанк», подтверждая более ранний отчет Reuters.



Источники агентства заявили, что, согласно плану, Центральный банк перечислит прибыль, полученную от продажи Сбербанка, в государственный бюджет. Источники не назвали сумму, которую правительство через министерство финансов было готово заплатить за долю ЦБ в Сбербанке. ЦБ в настоящее время принадлежит 50% плюс одна акция в Сбербанке, которая оценивается в 2,8 триллиона рублей (45,45 миллиарда долларов США) исходя из текущей рыночной капитализации Сбербанка, пишет агентство.

Министерство финансов, которое управляет ФНБ, и Центральный банк от комментариев отказались. Олег Осипов, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил агентству, что правительство продолжает обсуждать этот вопрос, но окончательное решение не принято

