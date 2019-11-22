Сбербанк заявил об изменении концепции кибербезопасности после утечки

22 ноября 201900:16

Сбербанк после утечки данных клиентов в октябре текущего года обновляет концепцию кибербезопасности. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, пишет Интерфакс.

Эксперт: Утечки будут продолжаться, пока не наступит ответственность банков

В рамках нововведений, в частности, планируется ввести особый режим контроля за сотрудниками, которые имеют доступ к значимым системам. Таким образом, банк планирует защищать данные не только извне, но и изнутри.

Греф назвал произошедший в октябре случай с утечкой данных, который организовал сотрудник банка, суровым уроком. Напомним, в октябре стало известно, что жертвами утечки стали 5 тысяч клиентов банка. Информация об учетных записях кредитных карт была продана на преступникам на теневом рынке.


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