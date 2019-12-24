Силуанов подтвердил обсуждение передачи доли ЦБ в Сбербанке
Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что ведется обсуждение на правительственном уровне передачи доли Центрального банка (ЦБ) в Сбербанке. Об этом сообщает Интерфакс.
На прошлой неделе 17 декабря Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские чиновники ведут переговоры о передаче доли Центрального банка в Сбербанке другому государственному органу в связи с ростом обеспокоенности по поводу роли ЦБ в организации и как владельца, и как регулятора. ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка.
Так, Силуанов подтвердил, что обсуждение ведется в связи с конфликтом интересов, отметив, что «финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует». Однако других подробностей чиновник не привел, предложив вернутся к данному вопросу в предстоящем году. По его словам, пока не приняты никакие конкретные решения.
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