Силуанов подтвердил обсуждение передачи доли ЦБ в Сбербанке

На прошлой неделе 17 декабря Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские чиновники ведут переговоры о передаче доли Центрального банка в Сбербанке другому государственному органу в связи с ростом обеспокоенности по поводу роли ЦБ в организации и как владельца, и как регулятора. ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка.

Так, Силуанов подтвердил, что обсуждение ведется в связи с конфликтом интересов, отметив, что «финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует». Однако других подробностей чиновник не привел, предложив вернутся к данному вопросу в предстоящем году. По его словам, пока не приняты никакие конкретные решения.

