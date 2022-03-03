Reuters: Пентагон установил горячую линию с Минобороны РФ
Пентагон установил горячую линию с министерством обороны России по ситуации в Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Пентагон недавно установил горячую линию с министерством обороны России в целях предотвращения военных инцидентов и эскалации», — цитирует агентство высокопоставленного представителя Пентагона.
Как отмечает агентство, американские военные успешно создавали горячие линии с Россией в прошлом, в том числе во время войны в Сирии. Там Соединенные Штаты и Россия вели параллельные военные кампании.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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