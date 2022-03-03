Путин почтил память погибших в операции на Украине

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ почтили в четверг минутой молчания память российских военных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, российские военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела.

В Минобороны РФ подтвердили гибель 498 российских военных в ходе спецоперации

«Я - русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня - Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», - заметил президент.

Также Путин заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему на Украине.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что российские войска не были на сто процентов готовы к военной операции на Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеГерой РоссииПрезидент РФВладимир Путин
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