Путин почтил память погибших в операции на Украине

«Я - русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня - Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», - заметил президент.

Также Путин заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему на Украине.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что российские войска не были на сто процентов готовы к военной операции на Донбассе.

