Reuters: ЕС продлит санкции против России за “аннексию Крыма”

11 декабря 201922:44

Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Весьма вероятно, что Европейский совет подтвердит свою общую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и, как вы знаете, срок действия экономических санкций связан с полным выполнением Россией Минского соглашения, и мы ожидаем, что санкции будут продлены», - приводит агентство цитату чиновника.

В США заверили, что их санкции не направлены против законопослушных россиян

По данным Рейтерс, о продлении санкций станет известно с ближайший четверг.

Накануне стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую «оккупацию Россией Крыма и города Севастополя» и призывающую к выводу ее вооруженных сил «безотлагательно».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума.

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