Reuters: ЕС продлит санкции против России за “аннексию Крыма”

Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Весьма вероятно, что Европейский совет подтвердит свою общую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и, как вы знаете, срок действия экономических санкций связан с полным выполнением Россией Минского соглашения, и мы ожидаем, что санкции будут продлены», - приводит агентство цитату чиновника.