В США заверили, что их санкции не направлены против законопослушных россиян
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введенные Вашингтоном санкции против РФ не относятся к законопослушным россиянам. Об этом сообщается в официальном аккаунте Госдепа в Twitter.
«Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», - приводится цитата Помпео на платформе соцсети.
Напомним, на прошлой неделе Минфин США ввел санкции против граждан России и российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с киберпреступлениями. Санкционные меры были приняты в отношении компании Evil Corp, а также против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и 7 организаций.
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