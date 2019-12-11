В США заверили, что их санкции не направлены против законопослушных россиян

«Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», - приводится цитата Помпео на платформе соцсети.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США ввел санкции против граждан России и российских компаний, которые, по мнению ведомства, связаны с киберпреступлениями. Санкционные меры были приняты в отношении компании Evil Corp, а также против «основных кибернетических операторов» Evil Corp – 17 физических лиц и 7 организаций.



