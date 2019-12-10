Резолюция ООН осуждает оккупацию Россией Крыма

В нем также выражается «крайняя обеспокоенность ассамблеи опасным ростом напряженности и необоснованным применением силы Российской Федерацией против Украины». Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность действиями России в некоторых частях черноморского побережья, окружающего Крым, а также в Азовском море и Керченском проливе. В частности, посол Украины в ООН Владимир Ельченко, представляя резолюцию, заявил, что действия России имеют «далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Южной Европе, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке», пишет американское агентство.

Ельченко заявил, что главная цель резолюции - призвать к выводу российских войск из Крыма и предотвратить «преследование коммерческих судов и ограничения на международные перевозки в Черном и Азовском морях» Россией. В свою очередь, заместитель посла России Дмитрий Полянский назвал резолюцию «политизированным и провокационным текстом, основанным на обвинениях, предположениях и искажении фактов». Выступая перед голосованием, Полянский сказал, что резолюция «основана на неприкрытой лжи и утверждениях, что дела крымчан выглядят плохо, что они томятся против российской аннексии и оккупации». Он пригласил дипломатов посетить Крым и убедиться в обратном.

