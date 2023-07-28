Минсельхоз: Россия расширит поставки из Африки фруктов и какао-бобов
Россия расширит поставки из Африки тропических фруктов и какао-бобов, заявил замглавы Минсельхоза Сергей Левин в ходе форума «Россия – Африка», сообщает РИА Новости. По его словам, в свою очередь в страны африканского континента будет увеличен экспорт пшеницы и растительного масла.
Замминистра отметил, что за последние полгода с российской стороны были увеличены все товарные группы, поставляемые в Африку.
«Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки, потому что наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям», - подчеркнул Левин.
Он также привел данные, согласно которым на долю РФ приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия направила в Африку десять миллионов тонн зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru