Минсельхоз: Россия расширит поставки из Африки фруктов и какао-бобов

Россия расширит поставки из Африки тропических фруктов и какао-бобов, заявил замглавы Минсельхоза Сергей Левин в ходе форума «Россия – Африка», сообщает РИА Новости. По его словам, в свою очередь в страны африканского континента будет увеличен экспорт пшеницы и растительного масла.

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Замминистра отметил, что за последние полгода с российской стороны были увеличены все товарные группы, поставляемые в Африку.

«Считаем, что можем и дальше наращивать эти поставки, потому что наши страны прекрасно дополняют друг друга по своим природно-климатическим условиям», - подчеркнул Левин.

Он также привел данные, согласно которым на долю РФ приходится порядка 20% африканского импорта пшеницы, 18% импорта ячменя, более 13% импорта растительного, соевого и подсолнечного масел.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия направила в Африку десять миллионов тонн зерна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikipedia.org/Luisovalles
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