Телеграм: Африка и ракеты в режиме отжима

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В четверг в Санкт-Петербурге начался двухдневный саммит Россия – Африка. Участие в нем принимают делегации из 49 африканских стран, в том числе 17 глав государств. На пленарном заседании саммита выступил президент России Владимир Путин.

«Галопом по Африкам» пишет о технологическом сотрудничестве России с африканскими странами:

«На саммите показывают технику российского производства, причем некоторые модели – вертолеты Ми-38 и санитарно-биологические лаборатории – снабжены флагами Зимбабве и Уганды, потому что в ходе саммита будут торжественно переданы этим странам. В Зимбабве в мае уже поставили 18 вертолетов другой модели – Ансат, еще 16, в том числе военного назначения, ожидают поставки. Предполагаю, что участники из Африки смогут не только осмотреть экспонаты, но и оформить предзаказ. Хороший пиар-ход. Вот и глава МИД Зимбабве Фредерик Шава сказал мне, что его страна уже успешно использует вертолеты санитарного назначения и подумывает о покупке еще нескольких. Их можно также использовать для патрулирования дикой природы – актуально в борьбе с браконьерами, которые охотятся на животных в Зимбабве».

«Мюсли вслух» отмечают стратегический ход из выступления Путина:

«Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Путин, обращаясь к участникам саммита Россия – Африка. В своем выступлении Путин пообещал, что Москва и дальше будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы. В частности, в течение четырех месяцев Россия готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна. Слова президента Путина свидетельствуют о готовности России конкретными делами поддержать более справедливое распределение ресурсов среди наиболее бедных африканских стран. Наша страна как "черный лебедь" для всей западной политики в Африке: продолжение советского антиколониального курса вкупе с современными сильными имиджевыми ходами (мы получим гораздо большую выгоду, чем деньги за несколько десятков тыс. тонн зерна в урожайный год) усиливают присутствие России на континенте с прицелом на несколько важнейших направлений сотрудничества».

Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов комментирует предложение российского президента о создании в Африке школ, где будут изучать русский язык и преподавать на нем:

«Это может стать первым шагом к возрождению "мягкосилового" присутствия России на африканском континенте. <…> В свое время такие инициативы позволяли нашей стране готовить руководящие кадры для истеблишмента африканских государств и элит этих стран».

«Мейстер» считает, что ключевой тезис из выступления Путина про взаимовыгодность сотрудничества России со странами Африки демонстрирует разницу в подходах к этому вопросу и по сравнению с СССР, и по сравнению с Западом:

«Запад стремился использовать Африку в колониальной, а затем неоколониальной модели как источник сырья и рынок сбыта продукции, где приставка "нео" означала лишь прямое отсутствие колониальной администрации при неизменном положении порядка вещей. СССР искал союзников и был готов оказывать существенную помощь в обмен на одну готовность провозгласить социалистический путь развития. Россия может предложить равноправное участие в экономических проектах, где стороны будут иметь и справедливое распределение прибыли, и рост уровня развития принимающей стороны за счет импорта технологий. И этот импорт Россия готова обеспечить куда в большей мере, чем Запад. Периодически возникает вопрос, не будет ли это выращиванием конкурента самим себе, но здесь можно сказать лишь то, что такое сотрудничество как раз и должно дать возможности для собственного развития – с тем, чтобы было что предложить тем же странам Африки еще лет через 20-30».

За день до начала саммита в Нигере случился военный переворот, в ходе которого был отстранен от власти ориентировавшийся на Запад президент.

«Логика Маркова» радуется:

«Военный переворот в Нигере можно считать пророссийским. Свергнутый президент Нигера точно был профранцузский. Нигер важен для Франции, там есть урановые рудники, которые фактически работают на атомную энергетику Франции, которая дает более половины электроэнергии Франции. Президент Нигера, по просьбе Франции, кстати, отказался ехать в Санкт-Петербург к Путину на форум Россия – Африка».

