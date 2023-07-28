Телеграм: Африка и ракеты в режиме отжима
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её Африка
В четверг в Санкт-Петербурге начался двухдневный саммит Россия – Африка. Участие в нем принимают делегации из 49 африканских стран, в том числе 17 глав государств. На пленарном заседании саммита выступил президент России Владимир Путин.
«Галопом по Африкам» пишет о технологическом сотрудничестве России с африканскими странами:
«На саммите показывают технику российского производства, причем некоторые модели – вертолеты Ми-38 и санитарно-биологические лаборатории – снабжены флагами Зимбабве и Уганды, потому что в ходе саммита будут торжественно переданы этим странам. В Зимбабве в мае уже поставили 18 вертолетов другой модели – Ансат, еще 16, в том числе военного назначения, ожидают поставки. Предполагаю, что участники из Африки смогут не только осмотреть экспонаты, но и оформить предзаказ. Хороший пиар-ход. Вот и глава МИД Зимбабве Фредерик Шава сказал мне, что его страна уже успешно использует вертолеты санитарного назначения и подумывает о покупке еще нескольких. Их можно также использовать для патрулирования дикой природы – актуально в борьбе с браконьерами, которые охотятся на животных в Зимбабве».
«Мюсли вслух» отмечают стратегический ход из выступления Путина:
«Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Путин, обращаясь к участникам саммита Россия – Африка. В своем выступлении Путин пообещал, что Москва и дальше будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы. В частности, в течение четырех месяцев Россия готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна. Слова президента Путина свидетельствуют о готовности России конкретными делами поддержать более справедливое распределение ресурсов среди наиболее бедных африканских стран. Наша страна как "черный лебедь" для всей западной политики в Африке: продолжение советского антиколониального курса вкупе с современными сильными имиджевыми ходами (мы получим гораздо большую выгоду, чем деньги за несколько десятков тыс. тонн зерна в урожайный год) усиливают присутствие России на континенте с прицелом на несколько важнейших направлений сотрудничества».
Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов комментирует предложение российского президента о создании в Африке школ, где будут изучать русский язык и преподавать на нем:
«Это может стать первым шагом к возрождению "мягкосилового" присутствия России на африканском континенте. <…> В свое время такие инициативы позволяли нашей стране готовить руководящие кадры для истеблишмента африканских государств и элит этих стран».
«Мейстер» считает, что ключевой тезис из выступления Путина про взаимовыгодность сотрудничества России со странами Африки демонстрирует разницу в подходах к этому вопросу и по сравнению с СССР, и по сравнению с Западом:
«Запад стремился использовать Африку в колониальной, а затем неоколониальной модели как источник сырья и рынок сбыта продукции, где приставка "нео" означала лишь прямое отсутствие колониальной администрации при неизменном положении порядка вещей. СССР искал союзников и был готов оказывать существенную помощь в обмен на одну готовность провозгласить социалистический путь развития. Россия может предложить равноправное участие в экономических проектах, где стороны будут иметь и справедливое распределение прибыли, и рост уровня развития принимающей стороны за счет импорта технологий. И этот импорт Россия готова обеспечить куда в большей мере, чем Запад. Периодически возникает вопрос, не будет ли это выращиванием конкурента самим себе, но здесь можно сказать лишь то, что такое сотрудничество как раз и должно дать возможности для собственного развития – с тем, чтобы было что предложить тем же странам Африки еще лет через 20-30».
За день до начала саммита в Нигере случился военный переворот, в ходе которого был отстранен от власти ориентировавшийся на Запад президент.
«Логика Маркова» радуется:
«Военный переворот в Нигере можно считать пророссийским. Свергнутый президент Нигера точно был профранцузский. Нигер важен для Франции, там есть урановые рудники, которые фактически работают на атомную энергетику Франции, которая дает более половины электроэнергии Франции. Президент Нигера, по просьбе Франции, кстати, отказался ехать в Санкт-Петербург к Путину на форум Россия – Африка».
ЦИК и его избиратель
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готовится к единому дню голосования, который состоится 10 сентября. На этой неделе начался прием заявлений на голосование по месту нахождения в рамках технологии «Мобильный избиратель» и на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). В четверг в ЦИК сообщили, что на участие в ДЭГ подали заявки более 107 тысяч человек в 24 регионах России. Это без учета Москвы, где подача заявлений на ДЭГ не требуется, так как столица использует собственную платформу.
«Доктор Z прописал» рассказывает о ходе избирательной кампании:
«Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о том, как идет нынешняя избирательная кампания. По ее словам, в выборах участвуют 23 политические партии, которые выдвинули 60 тысяч кандидатов. Еще десять тысяч человек – самовыдвиженцы. В 21 регионе, где пройдут прямые выборы, выдвинуты 125 кандидатов на пост губернатора или главы субъекта РФ. В этом случае 18 партий выдвинули 115 кандидатов, десять человек – самовыдвиженцы. На данный момент зарегистрированы 32 кандидата, на рассмотрении – 79, утратили статус кандидата 13 человек, отказано в регистрации только одному. Надо полагать, что при такой тенденции процент отказов в регистрации будет минимальным. <…> Еще раз отметим, что процесс выдвижения и регистрации кандидатов проходит без каких-либо заметных проблем».
Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пишет о том, как партия готовится к выборам:
«Из 89 субъектов только в трех этой осенью не будет выборов. В сентябре в регионах пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Будет замещено более 34 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Везде "Единая Россия" работает на победу – независимо от уровня выборов: губернатор ли избирается или муниципальный депутат. Везде, в 100% округов, выдвигаем кандидатов. Кампания в самом разгаре. О том, как она идет, говорили сегодня на заседании Бюро Высшего совета партии. Штабы защитили стратегии. Почти завершен процесс выдвижения. Кандидаты работают "в поле". Сейчас их основная задача – дойти до избирателей своего округа и наполнить региональный раздел Народной программы "Единой России". Наполнить реальными задачами, которыми мы вместе после выборов будем заниматься, обеспечивая их решение финансированием из бюджетов разных уровней. Этот электоральный цикл для партии, по сути, генеральная репетиция президентской кампании. Во всех регионах тестируем новые технологии по формированию базы наших сторонников. Лучшие практики лягут в основу стандартов работы после сентября-2023».
«Выборы, всем ЦЫК!» рассуждают о регулярных попытках Запада повлиять на результаты российских выборов:
«По многим параметрам – доступность голосования, безопасность его технологического обеспечения, открытость и подконтрольность избирательного процесса для наблюдения – российские стандарты являются передовыми в мире. И тем не менее каждый избирательный цикл страна сталкивается с новыми попытками повлиять на процесс голосования, исказить результаты волеизъявления граждан, делегитимизировать итоги выбора россиян. Все они получают свой ответ в форме новых норм законодательства, новых технологий защиты и повышения прозрачности и подотчетности избирательного процесса обществу».
«Темник» рассказывает про скандал в Хакасии, которую возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов:
«С легкой руки Памфиловой появился любопытный термин – "партийное крепостное право". Контролируемый губернатором Хакасии местный избирком не хотел регистрировать список "Коммунистов России", потому что в нем был Владимир Грудинин (не путать с Павлом из совхоза). Также этому Грудинину не давали выдвигаться кандидатом в губернаторы. Позиция "коноваловских" такая: Грудинин все еще член партии КПРФ, а сообщения 2020 года о его выходе из партии подтверждены недостаточно. Эти тезисы вызвали возмущение Памфиловой и породили фразу о партийном крепостном праве. И сегодня не без помощи ЦИК Грудинин стал официальным кандидатом в губернаторы Хакасии. Теперь Коновалов в довесок получает негативный шлейф от обвинений в административном давлении на конкурентов».
Политолог Гарник Туманян объясняет:
«Ошибка Коновалова в том, что он своим необдуманным шагом начал перечеркивать имидж "своего парня" и дал повод для начала серьезной информационной кампании. Основная линия атаки может отыгрываться в направлении – чиновник использует административный ресурс для давления на конкурентов. Не надо быть экстрасенсом (или специалистом), чтобы понять, что эта линия будет подхвачена и использована другими кандидатами в ходе кампании. Причем в большей мере даже не самим Грудининым. Не вызовет удивления и муссирование темы перехода видных региональных политиков из своих партий в КПРФ или на различные должности в региональном правительстве. Технологи постараются выставить Коновалова как игрока, работающего в жесткой "аппаратной логике"».
Россия и её бомбежки
На этой неделе ВС РФ продолжили наносить удары по военным и транспортным объектам на Украине.
«Всевидящее око» отмечает, что даже Киеву приходится признавать эффективность российских ударов:
«Обычно говорящие головы киевского режима отрицают, что удары "агрессора" достигли цели – цензура в интернете "незалежной" зверская, и любой блогер, выложивший в сеть кадры с результатами ударов русских ракет, рискует оказаться в застенках СБУ. Но сегодняшний массированный удар "Кинжалами" и "Искандерами" оказался настолько эффективным, что даже чемпионы вранья в Киеве не смогли сделать вид, что его не было. Достаточно послушать бормотание пресс-секретаря воздушных сил ВСУ Игната, который, заикаясь и путаясь, объясняет, как запущенные с Каспия ракеты меняли свой курс и разворачивались на 180 градусов, чтобы понять – перехватить их не удалось. Поражены объекты в западной части Украины, в том числе аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируются Су-24М, переоснащенные под британские ракеты Storm Shadow. По некоторым данным, удары обрушились не на одну, а на три авиабазы. Да и про Киев передают, что там сейчас что-то очень громко взорвалось. Не так давно министр иностранных дел Великобритании Клеверли торжественно заявлял, что Украина побеждает в войне. Видимо, победа для Клеверли – судя по фамилии, большого ума мужчины – заключается в том, чтобы героически сбивать как можно больше русских ракет украинскими аэродромами и арсеналами британского оружия. Ну что ж, можно и так».
Журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова объясняет, почему наши ракеты загадочно меняют курс:
«Сеть родила смешное на жалобу блогера Шария о летающих по кругу российских ракетах. Говорят, это потому, что в них микросхемы от стиральных машин, и включается режим отжима».
После приостановки зерновой сделки, сорванной по вине Украины и Запада, особенно активно российские военные бомбят украинские порты.
«Сайт Прокопович» пишет об ударах по порту города Рени в Одесской области:
«New York Times пишет, что удары по порту Рени на Дунае произвели на Запад неизгладимое впечатление и ставят под сомнение возможность экспорта зерна из Украины вообще. Кто захочет идти в порт, куда в любой момент может прилететь? Сухопутный маршрут тоже не вариант, так как транзит зерна "приводит в ярость европейских фермеров". Так что Зеленский здобул еще одну перемогу. Все правильно делает. [Министр обороны Украины Алексей] Резников тоже. Но мне кажется, что РФ бьет по порту в Дунае не из-за зерна. Дунай – это путь для речных сухогрузов с оружием. Оружие приходило раньше через Одессу, теперь порт Рени – единственное место, откуда его можно тянуть сначала по Рейну, потом Дунаю. Они переориентируют потоки на порт Роттердама и порты Гданьска. Далее ж/д до Рейна, а потом сухогрузы по Дунаю. Самолетами всего не навозишь – слишком велики объемы».
Политолог Юрий Баранчик публикует видео с грузовиками в Рени:
«Грузовики зерновозов, которые застряли возле порта Рени, никто не разгружает, и возвращаться обратно с зерном они не хотят. Т.е. порты Дуная активно использовались для продолжения "зерновой сделки" без одобрения России, за что в итоге и прилетело по портовой инфраструктуре».
«АДЕКВАТ Z» пишет о работе украинской ПВО, из-за которой был разрушен собор в Одессе:
«Эта ночь в Одессе с предельной наглядностью показала глубину деградации советского компонента укроПВО. Одна ракета, уйдя по дряхлости с курса, поразила Спасо-Преображенский собор. Еще минимум две – жилую застройку. Сомнений в том, что это именно вылежавшие все сроки ракеты ПВО, нет: будь это наши ударные изделия с боевой частью в районе полтонны, в местах прилетов не осталось бы камня на камне. Смысла повторять в сотый раз, что бандеровский режим, размещая средства ПВО внутри городов, не просто плюет на риски для населения, а кровно заинтересован в максимуме гражданских жертв и разрушений, нет. Повторить есть смысл другое: когда боеприпас даже такого качества к советским комплексам иссякнет окончательно, а этот момент далеко не за горами, перед противником встанет дилемма. Либо пытаться как-то жить дальше с кратным количественным ослаблением ПВО, на одной западной матчасти, численность которой совсем не поражает воображение. Либо надеяться выпросить у хозяев замещение, которое позволило бы вернуть общую боеспособность ПВО хотя бы на сегодняшний, пока советские боеприпасы еще не совсем кончились, уровень. Не вдаваясь в остальные аспекты вопроса, замечу, что в деньгах решение этой задачи исчислялось бы скорее десятками миллиардов, чем миллиардами».
Запад и его Украина
На Западе все больше критикуют украинского президента и неспособность ВСУ к широко разрекламированному контрнаступлению.
Например, американское издание The Hill утверждает, что в руководстве США растет число недовольных Зеленским, отмечает «Железный занавес»:
«Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который запрашивает помощь и допускает колкие высказывания в адрес властей США, вызывает растущее раздражение у американских чиновников и граждан, пишет обозреватель издания The Hill Дуглас Маккинан. "Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения. Уверяю вас, он и в Европе "сжигает все мосты", – цитирует слова бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона журналист. По словам Маккинана, все больше американцев выступают за сокращение помощи Киеву. Эта тенденция, скорее всего, будет усиливаться, уверены журналисты The Hill».
«Банкста» пишет о недовольстве Госдепартамента США:
«Коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой США помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля, говорится в обзоре генерального инспектора Госдепартамента».
Военный эксперт Андрей Клинцевич приводит мнение французского генерала:
«В Европе все более скептично относятся к возможностям Украины переломить ход войны, причем военные генералы считают, что по завершении войны Украина в своих нынешних границах перестанет существовать. Доминик Делаварде, французский генерал, награждений высшей наградой орденом почетного легиона, политический и военный аналитик, заявил, что провал украинского контрнаступления был предсказуем, поскольку военная мощь Киева не имеет реальных преимуществ перед Москвой, которые позволили бы первой добиться успеха. <…> Рассуждая о возможном исходе войны, генерал французской армии заявил, что не видит иного исхода, кроме победы России. Опять же вновь сказывается колоссальная разница в военной мощи сторон. "Вероятность того, что Украина останется Украиной по окончании войны, очень мала. И именно Россия будет определять, когда закончится война, со всеми ее возможностями по мобилизации огромного количества солдат, с ее мощностями по производству оружия, которые превышают даже коллективные возможности НАТО. Наши склады будут пусты, а российские всегда будут полны". Более того, по мнению высокопоставленного военного, Украина в конце войны будет сильно отличаться от своего первоначального состояния. И дело не только в том, что Россия освободит часть территорий, населенных русскоязычным населением. Ряд европейских стран, в частности Польша, сами ждут возможности оторвать кусок побольше от незалежной».
Музыкант Олим Ширинов читает немецкое издание Bild, по данным которого немецкие военные впервые раскритиковали украинскую армию:
«Проще говоря, старые нацисты критикуют неонацистов за неправильные танковые атаки на русских. "В распоряжении BILD оказался внутренний документ бундесвера, в котором содержится критическая оценка того, как ВСУ используют в контрнаступлении полученные на Западе технику и навыки". "С начала года в Европе обучили и снарядили не менее девяти ударных бригад из примерно 20 000 человек. В Минобороны ФРГ считают, что Украина напрасно дробит их и атакует малыми силами". "По мнению бундесвера, это увеличивает "риск огня по своим", а на направлении главного удара не хватает маневренных подразделений, чтобы перейти в движение или установить огневое превосходство"».
«РосСкандал» пишет о том, что украинцы в очередной раз разворовали гумпомощь из США:
«Во Львове украли "гуманитарку" из США – 10 тыс. тактических аптечек почти на $1 млн. По данным Независимого антикоррупционного центра "Наши деньги. Львов", в деле замешана Львовская ОВА и ряд благотворительных фондов. Волонтерам США обидно. Они закупали, собирали, отправляли через океан эти гребаные контейнеры, чтобы укрожулье все это рассовало по карманам! Накануне в Минобороны Украины украли деньги на медикаменты. Не говоря о минах (на 1,4 млрд гривен), бронежилетах и т. д. И остановить это действительно невозможно. Как сказал генеральный инспектор Пентагона: все, что меньше вертолета, очень трудно отследить».
Донбасс и его дети
В четверг в Донецкой народной республике отметили День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР Дениса Пушилина в июле 2022 года.
«Медведь» напоминает про этот день в истории:
«Ровно 9 лет назад произошла страшная трагедия. Молодая мама Кристина Жук и ее 10-месячная дочь Кира гуляли с коляской. В самый центр, в самое сердце родного городка без предупреждения падает первый снаряд украинских террористов… 27-летняя Кристина Жук пыталась уберечь свою десятимесячную дочь. Она погибла вместе с ребенком, так и не выпустив дочку из рук».
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что День памяти погибших во время конфликта в Донбассе детей планируют сделать всероссийским.
«Регионал» отмечает, что по факту это и так всероссийская боль:
«Почти за 10 лет боевых действий и вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибло 228 детей – от грудных младенцев до подростков, а ранено 792, и этот список продолжает пополняться. Акции памяти погибших детей Донбасса проходят каждый год не только в ДНР, но и во многих городах России».
«Очевидец Донецк» рассказывает об акции памяти:
«300 белых корабликов в память о погибших детях Донбасса сегодня плывут по реке Крынке. Почтить память маленьких ангелов в Зугресе собрались сотни людей. Каждый сделал и выпустил по реке белый кораблик – символ памяти и детства. Мы помним каждого маленького ангела... Делаем все, чтобы защитить наших детей от бесчеловечной агрессии...»
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркивает, что детей Донбасса вспоминают по всей России:
«Центр сегодняшних мероприятий – мемориальный комплекс "Аллея ангелов" в Донецке. У плиты с высеченными именами погибших детей всегда много цветов и игрушек. Здесь стоит памятник "Детям Донбасса, детям войны" – две детские фигуры. Это 13-летний Кирилл Сидорюк и его 9-летняя сестра Таня. В августе 2014 года мальчик закрыл ее своим телом и ценой собственной жизни спас от украинского снаряда, приняв на себя осколки. <…> По всей стране зажигают свечи, возлагают цветы и игрушки, запускают белые кораблики, а в детских лагерях проходят уроки памяти. Мы скорбно вспоминаем о погибших детях, присоединяйтесь. Многие имена тех, у кого фашисты украли детство, юность и жизнь, собраны на сайте "Аллея ангелов". Зажгите свечу. Почтите минутой молчания. Обнимите детей».
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