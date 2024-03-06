Супервторник для Трампа: Экс-президент «взял» 12 штатов с Техасом и Калифорнией

ВООДУШЕВЛЯЮЩИЙ ВТОРНИК

«Супервторник» — один из вторников в феврале или начале марта, когда внутрипартийные выборы проходят сразу во многих штатах, то есть на кону решающее число голосов делегатов.

Трамп одержал уверенную победу на праймериз республиканцев в Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннеси, Миннесоте, Вирджинии, Техасе и Калифорнии. Таким образом, в политической копилке экс-президента США уже 12 штатов из 15.

Самыми важными для внутрипартийных выборов являются штаты Техас и Калифорния: они дают больше всего голосов выборщиков. Так, от Техаса на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедет 161 делегат, от Калифорнии – 169.

Результаты голосования делегатов в штатах Аляска и Юта пока неизвестны.

Трамп, комментируя первые победы в «супервторник» заявил, что пережил «прекрасный и воодушевляющий день». В интервью Fox News Digital он также отметил, что это «великий вечер» и что для него «честь представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию».

По данным телеканала NBC, по итогам супервторника у Трампа будет в сумме больше 800 голосов делегатов, у Хейли около 80. Для получения партийной номинации необходимо собрать минимум 1215 голосов делегатов. В июле на съезде партии за официальное выдвижение кандидата будут голосовать 2429 делегатов.

ВСЁ РЕШЕНО?



Комментируя итоги «супервторника», кандидат в сенат от штата Индиана, республиканец Джон Раст назвал Трампа безусловным лидером.

«Дональд Трамп – лидер Республиканской партии. Легко и просто. Никки Хейли уже давно пора уйти, чтобы мы могли объединиться вокруг президента Трампа и одержать победу над Джо Байденом в ноябре», - отметил Раст.

Несколькими днями ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН назвал победу Трампа на выборах президента США очевидной.

«Этот вопрос решился месяца два назад, потому что уже тогда Трамп лидировал по всем рейтингам и опросам. В течение года он также показывал лидерские позиции. Трамп уже на финишной прямой, если бы выборы были завтра, то президентом завтрашней Америки был бы Трамп. Противники Трампа бьют тревогу, даже они уже считают, что Трамп, скорее всего, будет президентом США», - без сомнений отметил Блохин.

Примечательно, что не только политологи видят Трампа бесспорным лидером в президентской гонке в США. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже планирует обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, для Будапешта «мир на Украине — это президент Трамп».