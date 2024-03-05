Трамп: Из-за Байдена в США находятся около 15 млн нелегальных мигрантов

По его словам, многие нелегалы отсидели в тюрьме, кто-то является террористом. К концу президентского срока Байдена в США будет насчитываться более 20 миллионов нелегальных мигрантов, отметил политик, и потребовал закрыть границу.

Ранее Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

