Трамп: Из-за Байдена в США находятся около 15 млн нелегальных мигрантов
Политика американского президента Джо Байдена способствовала увеличению числа нелегальных мигрантов в стране до 15 миллионов, сообщил в соцсети Truth Social бывший американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, многие нелегалы отсидели в тюрьме, кто-то является террористом. К концу президентского срока Байдена в США будет насчитываться более 20 миллионов нелегальных мигрантов, отметил политик, и потребовал закрыть границу.
Ранее Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru