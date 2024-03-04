Трамп обвинил Байдена в намерении нечестно выиграть выборы

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что глава Белого дома Джо Байден намерен прибегнуть к нечестным методам для переизбрания. Об этом политик заявил в специальном обращении к сторонникам.

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Трамп уличил Байдена в использовании судей и прокуроров в личных политических целях. Он призвал президента вести предвыборную гонку самостоятельно.

«Не используй судей и прокуроров в попытке навредить оппоненту, чтобы выиграть выборы. Наша страна лучше этого»,- сказал экс-президент.

В понедельник Верховный суд США отменил решение нижестоящей инстанции о недопуске Трампа к праймериз в Колорадо, тем самым разрешив ему баллотироваться на новый срок.

В интервью журналу The New Yorker Байден выразил уверенность в победе на выборах. Он выразил уверенность, что в случае поражения Трамп попытается оспорить результаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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