«Решили оскалиться». В Совфеде связали демарш НАТО с идеями отцов-основателей
НАТО решило спровоцировать новое обострение отношений с Россией в ответ на отказ Москвы заниматься «имитацией» хороших отношений, сказал НСН Андрей Климов.
Решение НАТО вдвое сократить количество российских дипломатов при миссии является попыткой испортить отношения с Москвой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее стало известно, что численность постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе будет сокращена в два раза – с 20 до 10 человек. По данным Sky News, 8 дипломатов будут лишены аккредитации и высланы, ещё 2 позиции будут сокращены. Демарш стал ответом Альянса на якобы имевшую место «враждебную деятельность России в последние годы».
«Не так давно у них была попытка на достаточно высоком уровне сделать вид, что они хотят нормализовывать с нами отношения, на что им был дан четкий ответ о том, что имитация этого не должна рассматриваться, как основная цель нашей деятельности. Мы за то, чтобы идти конкретными шагами, а не имитировать некое сотрудничество. Куда идти? В сторону разрядки напряженности, уменьшения опасности разного рода инцидентов, чтобы укрепить тем самым мир и обеспечить безопасность всех мест, где мы соприкасаемся с НАТО. Если бы были такие предложения, вокруг них можно было бы организовать дискуссию и прийти к конкретным решениям. Вместо этого мы увидели то, что увидели. Видимо, НАТО решило оскалиться», - сказал Климов.
По его мнению, даже в самом Альянсе не знают, почему решили сократить именно такое количество дипломатов.
«Почему именно вдвое, я не знаю и, думаю, никто не знает, даже в НАТО. Вот так захотелось, и сделали вдвое. На самом деле они захотели спровоцировать некое обострение. Сокращая присутствие наших дипломатов, НАТО тем самым сокращает возможности диалога с Россией. Это был их выбор», - подчеркнул сенатор.
Он также провел параллели между решением НАТО и недавними заявлениями в Конгрессе США о необходимости высылки 300 российских дипломатов.
«Это очень совпадает по времени со странным заявлением демократов и республиканцев в Конгрессе США. Не думаю, что это был какой-то общий план, но решили высказаться и те, и эти. Им просто привычнее все антироссийское. Европарламент принял свое решение 16 сентября, теперь и НАТО должно было что-то такое продемонстрировать. Они, наверное, не могут жить без русофобских выпадов», - констатировал член комитета Совета Федерации по международным делам.
Климов также призвал не удивляться действиям руководства НАТО, четко совпадающим с изначальной идеей отцов-основателей Альянса.
«Изначально цель создания НАТО была – противодействие и уничтожение нашей страны, и они не были обучены заниматься чем-то другим. Поэтому я не понимаю всех удивлений на тему, почему они так поступают. Вот, если бы они поступили наоборот, я бы удивился. А так они действуют в строгом соответствии с задумкой отцов-основателей Альянса, ничего нового там нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН», добавив, что ответные меры России сформулирует МИД.
5 октября группа американских сенаторов обратилась к президенту США с требованием устранить диспропорцию с Россией в количестве дипломатов. По их данным, в США находятся более 400 российских дипломатов, а в России — около 100 американских. Предлагается либо нарастить число сотрудников дипмиссии в РФ, либо выслать 300 российских дипломатов.
В МИД РФ отметили, что в США просто нет такого количества российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел это заявление «эмоциональным решением».
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что США рискуют «доиграться» до закрытия посольства в Москве.
Однако уже 6 октября прозвучали заявления НАТО о решении урезать российскую миссию в своей штаб-квартире.
16 сентября Европарламент утвердил доклад с призывом к европейским властям о пересмотре отношений с Россией. По мнению авторов доклада, Европе необходимо «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством» Москвы в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с РФ» и поддерживать демократическое общество.
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