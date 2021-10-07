«Решили оскалиться». В Совфеде связали демарш НАТО с идеями отцов-основателей

«Не так давно у них была попытка на достаточно высоком уровне сделать вид, что они хотят нормализовывать с нами отношения, на что им был дан четкий ответ о том, что имитация этого не должна рассматриваться, как основная цель нашей деятельности. Мы за то, чтобы идти конкретными шагами, а не имитировать некое сотрудничество. Куда идти? В сторону разрядки напряженности, уменьшения опасности разного рода инцидентов, чтобы укрепить тем самым мир и обеспечить безопасность всех мест, где мы соприкасаемся с НАТО. Если бы были такие предложения, вокруг них можно было бы организовать дискуссию и прийти к конкретным решениям. Вместо этого мы увидели то, что увидели. Видимо, НАТО решило оскалиться», - сказал Климов.

По его мнению, даже в самом Альянсе не знают, почему решили сократить именно такое количество дипломатов.

«Почему именно вдвое, я не знаю и, думаю, никто не знает, даже в НАТО. Вот так захотелось, и сделали вдвое. На самом деле они захотели спровоцировать некое обострение. Сокращая присутствие наших дипломатов, НАТО тем самым сокращает возможности диалога с Россией. Это был их выбор», - подчеркнул сенатор.

Он также провел параллели между решением НАТО и недавними заявлениями в Конгрессе США о необходимости высылки 300 российских дипломатов.

«Это очень совпадает по времени со странным заявлением демократов и республиканцев в Конгрессе США. Не думаю, что это был какой-то общий план, но решили высказаться и те, и эти. Им просто привычнее все антироссийское. Европарламент принял свое решение 16 сентября, теперь и НАТО должно было что-то такое продемонстрировать. Они, наверное, не могут жить без русофобских выпадов», - констатировал член комитета Совета Федерации по международным делам.

Климов также призвал не удивляться действиям руководства НАТО, четко совпадающим с изначальной идеей отцов-основателей Альянса.

«Изначально цель создания НАТО была – противодействие и уничтожение нашей страны, и они не были обучены заниматься чем-то другим. Поэтому я не понимаю всех удивлений на тему, почему они так поступают. Вот, если бы они поступили наоборот, я бы удивился. А так они действуют в строгом соответствии с задумкой отцов-основателей Альянса, ничего нового там нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН», добавив, что ответные меры России сформулирует МИД.

5 октября группа американских сенаторов обратилась к президенту США с требованием устранить диспропорцию с Россией в количестве дипломатов. По их данным, в США находятся более 400 российских дипломатов, а в России — около 100 американских. Предлагается либо нарастить число сотрудников дипмиссии в РФ, либо выслать 300 российских дипломатов.

В МИД РФ отметили, что в США просто нет такого количества российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел это заявление «эмоциональным решением».

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что США рискуют «доиграться» до закрытия посольства в Москве.