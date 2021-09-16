В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений с РФ
Доклад Европарламента с призывом властей Евросоюза пересмотреть отношения с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия».
По его словам, в документе не идет речи о необходимости налаживания диалога с Россией и решения ряда вопросов.
При этом Песков отметил, что документ носит исключительно рекомендательный характер.
Накануне Европарламент утвердил доклад с призывом к европейским властям о пересмотре отношений с Россией. Как отмечает автор доклада, Европе необходимо «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством» Москвы в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с РФ и поддерживать демократическое общество.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Пушков раскритиковал европейский сценарий «диалога» с Россией
- Глава «Альянса врачей» призвала больше не ассоциировать себя с ФБК
- Власти Владимирской области опровергли отставку губернатора Сипягина
- ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
- Российский ВВП побил исторический рекорд
- На Украине объяснили отказ ООН от участия в «Крымской платформе» политическими мотивами
- В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений с РФ
- Песков: Плановая вакцинация от COVID-19 в Кремле не проводилась
- Борисов рассказал о поступлении систем С-500 в российские Вооруженные силы
- Песков раскрыл сроки самоизоляции Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru