В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений с РФ

Доклад Европарламента с призывом властей Евросоюза пересмотреть отношения с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия».

По его словам, в документе не идет речи о необходимости налаживания диалога с Россией и решения ряда вопросов.

При этом Песков отметил, что документ носит исключительно рекомендательный характер.

Накануне Европарламент утвердил доклад с призывом к европейским властям о пересмотре отношений с Россией. Как отмечает автор доклада, Европе необходимо «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством» Москвы в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с РФ и поддерживать демократическое общество.

