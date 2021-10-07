Кремль назвал невозможным примирение с НАТО после высылки россиян
7 октября 202114:11
Решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе подрывает перспективы нормализации отношений альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, представители альянса заявляют о желании наладить отношения с Россией, но их действия говорят об обратном.
Ранее 6 сентября НАТО лишил аккредитации восемь российский дипломатов из-за якобы враждебной деятельности России.
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7 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru