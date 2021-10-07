Кремль назвал невозможным примирение с НАТО после высылки россиян

Решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе подрывает перспективы нормализации отношений альянса с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, представители альянса заявляют о желании наладить отношения с Россией, но их действия говорят об обратном.

Ранее 6 сентября НАТО лишил аккредитации восемь российский дипломатов из-за якобы враждебной деятельности России.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:НАТОКремльДмитрий Песков
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