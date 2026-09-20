По данным общественного штаба, избиратели, открывшие электронный бюллетень в последнюю минуту, могли завершить голосование до 20:15. Все голоса надежно поступили в блокчейн. Всего в столице было выдано 3 445 391 электронный бюллетень. Общественный штаб продолжает внимательно наблюдать за ходом подсчета голосов на участках. На данный момент весь процесс идет в строгом штатном режиме.

Подводя итоги трехдневной избирательной кампании, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Государственную Думу в российской столице. По его словам, россияне продемонстрировали единство и консолидировались вокруг президента Владимира Путина. После окончания голосования градоначальник пообщался с членами штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», выразив благодарность сторонникам и волонтерам за их важный труд.

Отдельное внимание глава города уделил внешним вызовам. Мэр подчеркнул, что киевский режим предпринимал отчаянные попытки дестабилизировать обстановку и сорвать демократический процесс в столичном регионе. На протяжении последних двух месяцев Москва и Подмосковье регулярно становились целями для десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на этот беспрецедентный прессинг, выборы состоялись, пройдя на высочайшем организационном и технологическом уровне. «Наоборот, москвичи сказали твердое "да" выборам. Активно пришли, проголосовали, проявили гражданскую позицию и мужество, спасибо им за это», — отметил Собянин.

Глава города, являющийся членом бюро высшего совета «Единой России», указал, что позиции партии, согласно предварительным итогам, уверенно укрепляются. Однако победа означает не праздник, а «начало трудовых будней». «Мы избираемся не ради победы или абстрактных процентов, а для того, чтобы как можно больше отдать Родине, лучше работать и созидать, чтобы наша Москва была еще более прекрасной, а родина – более сильной», – подчеркнул мэр.

Он добавил, что Москва стала комфортным и прекрасным городом благодаря огромной ежедневной работе миллионов жителей. При этом остановиться на достигнутом не получится, поскольку мир постоянно развивается и требует новых решений.

Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проводились с 18 по 20 сентября. Участки закрылись в 20:00. После этого в Мосгоризбиркоме состоялась официальная процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования.

