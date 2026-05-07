Медведев заявил, что Германия официально взяла курс на масштабный реванш
Германия официально взяла курс на проведение масштабного реванша после поражения в Великой Отечественной войне. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.
Как отметил политик, высшее политическое руководство ФРГ провозгласило РФ «основной угрозой безопасности и миру».
«В Берлине официально артикулирована задача нанесения России «стратегического поражения». Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоенно призывают «показать русским, каково это — проиграть войну», — подчеркнул Медведев.
По его словам, в Германии ведется масштабная пропагандистская обработка общественного мнения и вбрасываются тезисы о фактически неизбежном военном столкновении с РФ к 2029 году. Так, в апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус представил в парламенте года первую в истории страны военную стратегию Германии «Ответственность за Европу». В документе Россия названа фундаментальной угрозой миропорядку, «основанному на правилах». Москва якобы нацелена на ослабление единства альянса и стремится нарушить прочность трансатлантических связей, чтобы расширить свое влияние.
«В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — заключил Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что страны Европы ежедневно напоминают о подготовке к войне с Россией, а конфликт на Украине может предшествовать глобальному столкновению, напоминает Ura.ru.
