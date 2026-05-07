Медведев заявил, что Германия официально взяла курс на масштабный реванш

«В Берлине официально артикулирована задача нанесения России «стратегического поражения». Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоенно призывают «показать русским, каково это — проиграть войну», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в Германии ведется масштабная пропагандистская обработка общественного мнения и вбрасываются тезисы о фактически неизбежном военном столкновении с РФ к 2029 году. Так, в апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус представил в парламенте года первую в истории страны военную стратегию Германии «Ответственность за Европу». В документе Россия названа фундаментальной угрозой миропорядку, «основанному на правилах». Москва якобы нацелена на ослабление единства альянса и стремится нарушить прочность трансатлантических связей, чтобы расширить свое влияние.

«В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что страны Европы ежедневно напоминают о подготовке к войне с Россией, а конфликт на Украине может предшествовать глобальному столкновению, напоминает Ura.ru.

