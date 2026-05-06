Эксперт оценил шансы Кличко сменить Зеленского на президентском посту
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что серьезного противостояния между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не ожидается, пишет NEWS.ru.
Эксперт пояснил, что взаимная критика между политиками является естественным элементом внутреннего политического процесса. Каждая сторона стремится нарастить политический капитал, используя в том числе популистские методы на фоне трудностей военного конфликта.
Безпалько допустил, что при существенном падении авторитета Зеленского его могут заменить, в том числе на Кличко. Однако эксперт посоветовал не делать ставку на то, что мэр Киева будет «драться насмерть» с президентом, поскольку соперничество пока не выходит за определенные рамки.
Политолог отметил, что конфликт между украинскими политиками длится уже давно, но не стоит считать их марионетками иностранных государств. Кличко ранее возглавлял партию «Удар» и был кандидатом в президенты, что помогло ему укрепиться во главе Киева.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что Зеленский пытается заменить Кличко на более удобного для власти чиновника.
