Эксперт оценил шансы Кличко сменить Зеленского на президентском посту

Безпалько допустил, что при существенном падении авторитета Зеленского его могут заменить, в том числе на Кличко. Однако эксперт посоветовал не делать ставку на то, что мэр Киева будет «драться насмерть» с президентом, поскольку соперничество пока не выходит за определенные рамки.

Политолог отметил, что конфликт между украинскими политиками длится уже давно, но не стоит считать их марионетками иностранных государств. Кличко ранее возглавлял партию «Удар» и был кандидатом в президенты, что помогло ему укрепиться во главе Киева.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что Зеленский пытается заменить Кличко на более удобного для власти чиновника.

