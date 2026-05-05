Эксперт полагает, что американский лидер вернется к урегулированию российско-украинского конфликта после завершения ближневосточного кризиса. Не исключено, что Трамп инициирует разбирательства по факту нецелевого расходования помощи Киеву.

«Трамп конкретно заявил, что украинский кризис ему не интересен в плане дальнейшей поддержки», — резюмировал Самонкин, добавив, что президент США может потребовать возврата средств, которые были разворованы или неосвоенны.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН предположил, что Владимир Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву.

