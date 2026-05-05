Политолог Самонкин сообщил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что президент США Дональд Трамп способен заставить украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, пишет NEWS.ru.
Политолог пояснил, что заменить Зеленского на договороспособную фигуру для мирной сделки под силу в первую очередь Вашингтону. Однако США сейчас увязли в конфликте с Ираном, где готовятся новые переговоры, а Великобритания как ключевой игрок не заинтересована в стабилизации.
Эксперт полагает, что американский лидер вернется к урегулированию российско-украинского конфликта после завершения ближневосточного кризиса. Не исключено, что Трамп инициирует разбирательства по факту нецелевого расходования помощи Киеву.
«Трамп конкретно заявил, что украинский кризис ему не интересен в плане дальнейшей поддержки», — резюмировал Самонкин, добавив, что президент США может потребовать возврата средств, которые были разворованы или неосвоенны.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН предположил, что Владимир Зеленский хочет спровоцировать Москву на удар по Киеву.
Горячие новости
- Пропавшая в горах КЧР туристка связалась с матерью по спутниковому телефону
- Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана
- Политолог Самонкин сообщил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
- Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за выявления кори у сотрудника МГУ
- Полковник запаса увидел заговор в череде инцидентов со стрельбой рядом с Трампом
- Врач рассказала россиянам о путях заражения и симптомах хантавируса
- Сила стереотипа? Почему автомобили BMW популярны у эвакуаторщиков
- Продюсер Рудченко объяснил рост хейта в адрес Лолиты Милявской
- Тегеран пообещал сокрушительный ответ на провокации с территории ОАЭ
- Друг рэпера Navai рассказал, как они попали на Ferrari в ДТП в центре Москвы