Российская штангистка Кузьминова выиграла бронзу юниорского ЧМ с травмой спины

Российская штангистка Варвара Кузьминова завоевала для страны первую медаль на юниорском чемпионате мира в Египте.

В сумме двоеборья 17-летняя спортсменка набрала 237 кг (107+130) и получила бронзовую награду. На первом месте оказалась штангистка из Армении Анна Амроян (240 кг), второй стала финка Янетте Юлисойни (239 кг).

Как сообщила Кузьминова в беседе с ТАСС, незадолго до соревнований она получила травму спины на тренировке и не могла ходить. По словам спортсменки, это было физически самое сложное выступление в ее жизни. При этом штангистка не стала сниматься с турнира, решив «сделать что сможет» и «завоевать для родины какую-нибудь медаль».

Ранее российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на этапе Гран-при по фехтованию в южнокорейском Инчхоне.

