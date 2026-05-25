МИД требует от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона
Россия потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, передаёт RT.
В заявлении МИД потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита, а также прекращения сфабрикованного против него разбирательства.
Российская сторона расценивает инцидент с задержанием митрополита Илариона в как срежиссированную провокацию.
В понедельник, 25 мая, в Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона. В его автомобиле по утверждению чешских правоохранителей якобы нашли наркотики. Митрополит категорически отрицает причастность к незаконному хранению запрещённых веществ.
Ранее в МИД заявили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, так что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
