МИД требует от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона

Россия потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, передаёт RT.

В заявлении МИД потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита, а также прекращения сфабрикованного против него разбирательства.

Российская сторона расценивает инцидент с задержанием митрополита Илариона в как срежиссированную провокацию.

В понедельник, 25 мая, в Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона. В его автомобиле по утверждению чешских правоохранителей якобы нашли наркотики. Митрополит категорически отрицает причастность к незаконному хранению запрещённых веществ.

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
