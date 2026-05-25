СМИ: Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай
Иран выразил готовность вывезти запасы высокообогащённого урана со своей территории при условии передачи материалов Китаю. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath, передаёт RT.
По данным источника, Тегеран настаивает на отправке урана именно в КНР и требует от Пекина гарантий безопасности прежде, чем заключать какое-либо соглашение с Вашингтоном.
Ранее издание The New York Times сообщало, что властям исламской республики может потребоваться от 30 до 60 дней для согласования с администрацией Трампа плана по иранским запасам обогащённого урана.
ВЫ свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что обсуждается возможная передача России урана, находящегося в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
