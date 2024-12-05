«Реформы, дефициты и кризис власти»: Названы главные проблемы внутри Франции

Основными внутриполитическими проблемами во Франции являются вопросы социальных реформ, дефицит социального бюджета, слабый экономический рост и фактор сокращения производительного населения, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

Ранее Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Поддержал инициативу 331 депутат при минимально необходимых 289 голосах. Кабмин Барнье просуществовал всего 90 дней, а по Конституции новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих. Барнье пытался провести часть жесткого бюджета на 2025 год, направленного на сокращение огромного дефицита Франции с помощью конституционного маневра мимо голосования в парламенте. Обичкина отметила, что Барнье нельзя назвать плохим политиком.