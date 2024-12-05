«Реформы, дефициты и кризис власти»: Названы главные проблемы внутри Франции
Премьер Барнье был призван увеличить эффективность функционирования государственной системы Франции и урезать социальный бюджет, однако это неприемлемо для многих избирателей, отметила в эфире НСН Евгения Обичкина.
Основными внутриполитическими проблемами во Франции являются вопросы социальных реформ, дефицит социального бюджета, слабый экономический рост и фактор сокращения производительного населения, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
Ранее Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Поддержал инициативу 331 депутат при минимально необходимых 289 голосах. Кабмин Барнье просуществовал всего 90 дней, а по Конституции новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих. Барнье пытался провести часть жесткого бюджета на 2025 год, направленного на сокращение огромного дефицита Франции с помощью конституционного маневра мимо голосования в парламенте. Обичкина отметила, что Барнье нельзя назвать плохим политиком.
«У Франции большой дефицит, перед Францией стоят очень важные задачи проведения коренных социальных реформ – это завершение пенсионной реформы, вообще реформа социальной сферы, которая во Франции крайне затратная. Там постоянный дефицит именно социального бюджета. И Мишель Барнье, который призван был снизить нагрузку, которая ложится на будущее поколение, и увеличить эффективность функционирования государственной системы, должен был урезать социальный бюджет. И это неприемлемо не только для партий двух флангов оппозиции, но это неприемлемо для тех избирателей, которые их выдвинули и поддержали. Поэтому заранее можно было предсказать, что принятие бюджета будет очень сложным. Проблему дефицита бюджета можно решать единственным способом – сокращая социальные расходы. Но Франция – это социальное государство», - сказала Обичкина.
Она отметила, что острыми проблемами внутри страны также являются слабый экономический рост и сокращение производительного населения.
«Слабый экономический рост, фактор старения населения и сокращения производительного населения привели к огромному финансовому дефициту в социальных фондах. И этому хроническому дефициту, который уже десятилетиями развивается, который только нарастает, могут помочь драконовские реформы. которые абсолютно неприемлемы для большинства населения Франции, для большинства избирателей, которые без конца в результате выходят на забастовки. Каждый год практически во Франции к концу года начинаются всеобщие забастовки, остановки транспорта и так далее. Проблемы трудно решаемые в рамках нынешней политической системы», - указала собеседница НСН.
Обичкина также подчеркнула, что Франция сегодня «расколота на три лагеря».
«И расколотая на три лагеря Франция – Франция крайне левых, Франция крайне правых и Франция центристов, которые сейчас в меньшинстве и тоже не представляют единой сплоченной силы. Сейчас это очень длительный, начавшийся с 2017 года политический кризис, который просто еще не нашел своего разрешения. Это глубокая перестройка социально-политической системы во Франции», - добавила она.
Причиной для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами государства, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для состоятельных французов и крупных корпораций. Такие шаги должны были принести стране еще 20 млрд евро. Однако против его предложений выступило «Национальное объединение» и пригрозило вотумом недоверия, напоминает «Радиоточка НСН».
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