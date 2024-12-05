«Не отрешить!»: Уход Макрона с поста президента допустили только при госизмене

Макрон является опытным политиком, который силен в разных политических комбинациях, отметила в эфире НСН Евгения Обичкина. 

Отрешить президента Франции Эммануэля Макрона от должности можно будет только в случае его обвинения в государственной измене, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

Ранее Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Поддержал инициативу 331 депутат при минимально необходимых 289 голосах. Кабмин Барнье просуществовал всего 90 дней, а по Конституции новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих. После вынесения кабмину вотума недоверия лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала от Макрона «подчиниться» и уйти в отставку. Обичкина выразила уверенность, что этого не случится.

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«Если у Макрона будет все в порядке со здоровьем, а он человек молодой и здоровый, то, конечно, он удержится на своем посту, потому что во Франции отрешить президента от должности можно только в случае так называемой высокой измены. То есть, если он по какой-то причине, но это трудно себе представить, будет обвинен в государственной измене. Он очень опытный политик, силен в различных политических комбинациях. Нет никаких оснований думать, что Макрон может раньше времени оставить свой пост», - сказала Обичкина.

Вместе с тем она отметила, что рейтинг Макрона сильно упал, поскольку у президента отсутствует серьезная социальная база и поддержка.

«Очень упал авторитет президента, который является по французской Конституции и вообще по замыслу Пятой Республики арбитром национальным, призванным балансировать и уравновешивать социальные противоречия. Но отсутствие у него очень серьезной социальной базы и поддержки лишает его практически возможности действовать. Поэтому премьер-министру Барнье и его предшественникам приходилось жестко действовать в проведении социальных реформ, в намерениях провести эти реформы. Они стремились все время проводить их декретами, в обход Национального собрания, поскольку не могли добиться поддержки Нацсобрания. И вот в очередной раз кризис зашел очень далеко и назначение Барнье было очень спорным», - добавила собеседница НСН.

Ранее газета Politico писала, что, поддержав отставку правительства, Ле Пен пытается «уничтожить Макрона». Отмечается, что через правительство Барнье Марин Ле Пен имела и без того большое влияние в стране, но она «хочет большего» и планирует стать президентом на очередных выборах в 2027 году – или даже раньше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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