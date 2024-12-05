«Не отрешить!»: Уход Макрона с поста президента допустили только при госизмене

Отрешить президента Франции Эммануэля Макрона от должности можно будет только в случае его обвинения в государственной измене, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.

Ранее Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Поддержал инициативу 331 депутат при минимально необходимых 289 голосах. Кабмин Барнье просуществовал всего 90 дней, а по Конституции новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих. После вынесения кабмину вотума недоверия лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала от Макрона «подчиниться» и уйти в отставку. Обичкина выразила уверенность, что этого не случится.