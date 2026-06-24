Развожаев заявил о планах ВСУ сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Власти Украины поставили перед ВСУ цель сделать жизнь в Севастополе невыносимой, но власти региона знают, как ликвидировать последствия атак по инфраструктуре. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в эфире «Вестей».

Глава региона отметил, что противник сначала заблокировал поставки бензина, из-за чего возникли логистические сложности, а с утра 24 июня город пережил уже несколько воздушных тревог. Развожаев призвал севастопольцев набраться выдержки и терпения в сложившейся ситуации.

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«Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию», – подчеркнул Развожаев, которого цитирует ТАСС.

Также губернатор добавил, что для завершения работ по восстановлению электроснабжения требуется дополнительное время. Энергетики продолжают устранять повреждения на инфраструктуре, чтобы вернуть свет в дома горожан.

Севастополь остался без света после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Садовникова
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