Развожаев заявил о планах ВСУ сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Власти Украины поставили перед ВСУ цель сделать жизнь в Севастополе невыносимой, но власти региона знают, как ликвидировать последствия атак по инфраструктуре. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в эфире «Вестей».

Глава региона отметил, что противник сначала заблокировал поставки бензина, из-за чего возникли логистические сложности, а с утра 24 июня город пережил уже несколько воздушных тревог. Развожаев призвал севастопольцев набраться выдержки и терпения в сложившейся ситуации.