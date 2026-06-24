Севастополь остался без света после атаки на энергоинфраструктуру

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев на платформе «Макс».

Он отметил, что противник «бьет подло», стараясь посеять панику и лишить население привычных условий жизни.

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет», - подчеркнул Развожаев.

Губернатор призвал экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, не перегружать сеть при включении электричества и сохранять спокойствие.

Ранее Развожаев заявил, что Севастополь всегда был «красной тряпкой» для Киева, с этим связано желание навредить горожанам, пишет 360.ru.

