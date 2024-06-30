Развожаев: Вместе со специальной военной операцией идет информационная война

По его словам, вместе со специальной военной операцией идет информационная война. Отмечается, что каждая атака противника на город сопровождается атаками в медиа-ресурсах, чтобы дестабилизировать обстановку в Севастополе и заставить местных жителей нервничать.

Так, губернатор назвал ложью сообщения о том, что 29 июня во время атаки в Севастополе не работала система оповещения. Он также указал, что парки, скверы и пляжи будут дополнительно усилены системами оповещения.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

