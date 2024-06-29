Количество пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех

По его словам, всех пострадавших доставили в больницу, одного из пациентов после осмотра отпустили домой. Повреждения получили три частных домах, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в нескольких квартирах. Также пострадали семь автомобилей и мотоцикл.



В Балаклаве из-за атаки повредило две воздушные линии электропередачи. Без света остались жители на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной.

Ранее российские средства ПВО уничтожили над Крымом два украинских беспилотника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».