Количество пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех

Четыре человека пострадали из-за утренней украинской ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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По его словам, всех пострадавших доставили в больницу, одного из пациентов после осмотра отпустили домой. Повреждения получили три частных домах, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в нескольких квартирах. Также пострадали семь автомобилей и мотоцикл.

В Балаклаве из-за атаки повредило две воздушные линии электропередачи. Без света остались жители на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной.

Ранее российские средства ПВО уничтожили над Крымом два украинских беспилотника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КрымОбстрелУкраинаВСУ

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