Количество пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех
Четыре человека пострадали из-за утренней украинской ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, всех пострадавших доставили в больницу, одного из пациентов после осмотра отпустили домой. Повреждения получили три частных домах, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в нескольких квартирах. Также пострадали семь автомобилей и мотоцикл.
В Балаклаве из-за атаки повредило две воздушные линии электропередачи. Без света остались жители на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной.
Ранее российские средства ПВО уничтожили над Крымом два украинских беспилотника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru