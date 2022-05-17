«Разрыв отношений»: Как ответит Россия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

При этом депутат отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО без размещения ракет и войск альянса изменило бы обстановку для России в плане безопасности.

«Финляндия была большим партнером России. Она много чего покупала, между странами были нормальные торговые отношения. Нарушения этих договоров, конечно, скажутся и на России, но в первую очередь отразятся именно на Финляндии. Если будет вариант вступления Финляндии в НАТО без размещения ракет и войск альянса, это могло бы что-то изменить для России в плане безопасности», - резюмировал Чепа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.

