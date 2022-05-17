«Разрыв отношений»: Как ответит Россия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Нарушения договоров между странами в первую очередь отразятся именно на Финляндии, заявил в эфире НСН депутат Алексей Чепа.

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия разорвет с этими странами все договоры по поставке сырья, энергоресурсов и использованию инфраструктуры, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции развяжет России руки для симметричного ответа. Алексей Чепа отметил, что ответ России сильно ударит по двум странам.

«Ответ России затронет в первую очередь двусторонние договоры по использованию инфраструктуры, по поставке оборудования, материалов, сырья, энергоресурсов. Мы много что делаем в Финляндии, у России там серьезные экологические программы. Россия большую помощь оказывала Финляндии, но сегодня они поставили эти договора под угрозу. Кроме того, под угрозой будет договор о безъядерном статусе Балтийского моря. Мы вынуждены будем сразу же применять ответные шаги по решению этого вопроса», - сказал Чепа.

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При этом депутат отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО без размещения ракет и войск альянса изменило бы обстановку для России в плане безопасности.

«Финляндия была большим партнером России. Она много чего покупала, между странами были нормальные торговые отношения. Нарушения этих договоров, конечно, скажутся и на России, но в первую очередь отразятся именно на Финляндии. Если будет вариант вступления Финляндии в НАТО без размещения ракет и войск альянса, это могло бы что-то изменить для России в плане безопасности», - резюмировал Чепа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ДепутатНАТОШвецияФинляндияРоссия
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