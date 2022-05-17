Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Об этом говорится на странице в социальной сети представительства государства в альянсе.

15 мая представители правящей партии Швеции объявили об официальном решении подать заявку на членство в организации. Тогда же министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что страна может подать заявку в объединение уже 18 мая.

Финляндия и Швеция много лет сохраняли нейтралитет и не являлись членами альянса, но после начала российской спецоперации на Украине, стали говорить о желании присоединиться к НАТО.

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До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит решение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФинляндияНАТОМИДШвеция
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