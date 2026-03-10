«Разобьет зубы»: Почему Трамп не сможет сделать из Кубы «сахарницу» для США
Кубинцы не пойдут на сделку с США, а прямая военная агрессия завершится поражением американцев, заявил НСН Борис Мартынов.
Президент США Дональд Трамп хочет установить «свой» режим на Кубе, но у него не получится договориться с местной оппозицией или захватить остров силой, рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН.
Ранее Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом, в случае если та продолжит отказываться заключить сделку. Однако захват может быть и «дружественным», добавил он. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде. Мартынов объяснил, чего именно хочет американский президент.
«Трамп имеет ввиду переход Кубы на проамериканские позиции, но сделки с Америкой для Кубы всегда были чреваты. Кубинцы знают о повадках Соединенных Штатов: им совсем не хочется возвращаться к первой половине XX века, когда страна была сахарницей, табакеркой и публичным домом для американцев, а на острове властвовала американская мафия. Может кубинцы и не живут богато, но у них есть чувство собственного достоинства. На словах Вашингтон может им что-то предложить, но на деле это не исполнится и на 10%», — отметил он.
Мартынов также подчеркнул, что прямая интервенция США на остров не увенчается успехом.
«Всегда и везде есть пятая колонна, но не влиятельна. Во времена Фиделя Кастро, он отпускал всех, кого что-то не устраивало. Не хотите так жить — уезжайте. Не было никаких запретов на выезд. Но кого-то подкупить и обвести вокруг пальца будет трудно, поскольку у кубинцев сильные спецслужбы, имеется своя сеть осведомителей в Соединенных Штатах, в той же Флориде. Так что это все сладкие грезы Трампа, которому надо сперва разобраться с Ираном, что тоже непросто. Кубинская армия вооружена советским и российским оружием. Она достаточно сплоченная. тренированная, опытная. Трамп — человек момента, настроения, но у него должны быть какие-то разумные советники, которые подскажут, что ввязаться в войну — легко, а выйти оттуда — тяжело. Его окрылила ситуация в Венесуэле, и теперь он окрыленный надеждой, посчитал, что держит Бога за бороду. Но судьба его подставила — дальше он разобьет себе зубы», — указал он.
Ранее Мартынов рассказал НСН, как Куба будет защищаться от США.
