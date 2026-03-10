Президент США Дональд Трамп хочет установить «свой» режим на Кубе, но у него не получится договориться с местной оппозицией или захватить остров силой, рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН.



Ранее Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом, в случае если та продолжит отказываться заключить сделку. Однако захват может быть и «дружественным», добавил он. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде. Мартынов объяснил, чего именно хочет американский президент.