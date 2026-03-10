Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины

Депутаты парламент Венгрии приняли резолюцию против финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает RT.

В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев

В документе речь также идёт об отказе Будапешта поддерживать членство Киева в Евросоюзе и превращение объединения в военный альянс. Кроме того, в нём говорится о попытках угрожать суверенитету стран-членов.

Уточняется, что резолюцию поддержали 142 венгерских депутата, ещё 28 выступили против, четыре парламентария воздержались.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

