Переплата в 10 раз: Как отказ от ИИ повлияет на россиян
Если человек отказывается от взаимодействия с искусственным интеллектом, то он должен быть готов заплатить за некоторые услуги куда больше, заявил НСН Алексей Койтов.
Нейросети еще не способны выдавать самостоятельные суждения, но они уже облегчают работу людей в ряде сфер. Если клиент хочет их избежать, то может заплатить исполнителю услуг в 10 раз больше, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.
Новый закон о регуляции искусственного интеллекта разрабатывается в России. Россияне, отказавшиеся от услуг компаний и организаций, оказываемых с помощью него должны будут обслуживаться без применения нейросетей. Законопроект должен вступить в силу осенью 2027 года, сообщают «Известия». Койтов отметил, что его принятие — это дискуссионный вопрос.
«Нужно очень осторожно подходить к этой теме. Исходя из логики, речь идет о медицине, в том числе психологической помощи, каких-то экстренных ситуациях, когда нужен человеческий подход. ИИ еще не способен сам ничего генерировать уникального и нового. Он даже еще не существует в правовом поле и в ближайшем году там точно не появится. Это некая информационная система, которая находится в управлении людьми. ИИ — зеркало человеческого поведения, а у него есть ключевой баг — он учится лжи у людей, старается не отказывать, а придумывать какие-то ответы. Иногда такие вещи выдает, что удивляешься. Идея требует качественной проработки, потому что это может сделать боеле дорогими услуги исполнителей. Представим себе юридическую сферу, где 90% работы могут поддаваться автоматизации. Вы обратились к юристу, он сообщил, что не использует ИИ, но тогда и его услуги должны быть в 10 раз дороже? Это будет справедливо», — указал он.
Ранее Койтов предложил в беседе с НСН не ограничивать россиянам возврат на маркетплейсах.
