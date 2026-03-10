Нейросети еще не способны выдавать самостоятельные суждения, но они уже облегчают работу людей в ряде сфер. Если клиент хочет их избежать, то может заплатить исполнителю услуг в 10 раз больше, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.



Новый закон о регуляции искусственного интеллекта разрабатывается в России. Россияне, отказавшиеся от услуг компаний и организаций, оказываемых с помощью него должны будут обслуживаться без применения нейросетей. Законопроект должен вступить в силу осенью 2027 года, сообщают «Известия». Койтов отметил, что его принятие — это дискуссионный вопрос.