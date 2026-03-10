Кошкин указал на то, что текущая позиция Трампа сегодня разительно отличается от той, которую американский лидер декларировал в ходе предвыборной кампании.

«Трамп всегда был “ястребом”, но надел маску изоляциониста во время электоральной кампании, так как понял, что это нравится народу, что народ устал от войны. Трамп непоследователен, но мне кажется, что он больше хочет казаться непоследовательным и непредсказуемым, чтобы скрывать истинные намерения. О войне с Ираном он говорил еще в 1980 году, будучи молодым корпоративным лидером в сфере недвижимости. Он уже тогда сетовал на то, что США упустили возможность, не вторгнувшись в Иран после захвата в заложники шести американцев иранскими студентами, что США могли стать нефтяной державой. Во время первого президентского срока он нанял в команду экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, который призывал бомбить Иран. Так что изоляционизм был для него маской, он всех разыграл и переиграл. Его заявления в ходе предвыборной кампании оказались неправдой — не только в отношении Ирана и внешней политики в целом, но и внутренней тоже», — подытожил собеседник НСН.

