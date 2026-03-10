Почему карьеристу Рубио пророчат политическое наследство Трампа
Карьеризм и лицемерие госсекретаря США Марко Рубио может привести его на пост преемника президента США, сказал НСН Павел Кошкин.
Госсекретарь США Марко Рубио — карьерист, готовый бесконечно менять свои взгляды, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Именно поэтому американский лидер видит его в качестве своего преемника. Об этом НСН заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Трамп ищет преемника — «наследника своей империи MAGA (Make America Great Again)», хотя до выборов 2028 года еще более двух с половиной лет, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Все чаще американский лидер проявляет симпатию к Рубио, противопоставляя его вице-президенту Джей Ди Вэнсу. По мнению Трампа, именно у Рубио больше всего шансов на победу на выборах. Кошкин назвал Рубио карьеристом, скрывающим свои истинные взгляды в угоду Трампу.
«Рубио — карьерист, который пытается угодить Трампу. Он вообще очень часто менял свою позицию, чтобы подняться по карьерной лестнице. Например, Рубио — ярый критик России, в нашей стране его считают русофобом. То, что он предпринимает в отношении России сейчас, — это оппортунизм. Ему не хочется раздосадовать Трампа, он лезет по карьерной лестнице, что-то недоговаривает, о чем-то умалчивает, как ранее делал и сам Трамп. В свое время, когда Рубио был сенатором в Конгрессе, он поддерживал все санкции в отношении России, он с ненавистью отзывался о России. То же касается и миграционной политики, которую он абсолютно пересмотрел. Когда-то Рубио выступал за то, чтобы предоставлять убежище беженцам, потому что он сам выходец из кубинских иммигрантов», — сказал Кошкин.
Собеседник НСН добавил, что Джей Ди Вэнс, заявивший на днях, что «сыт по горло политикой», меркнет на фоне Рубио.
«У Рубио сейчас больше шансов стать наследником MAGA, потому что Джей Ди Вэнс отошел на второй план. Возможно, он действительно чувствует себя некомфортно в этой администрации, но не вываливает это во внешнее информационное пространство. Думаю, что с момента инаугурации в администрации Трампа наметилась конкуренция между сторонниками и противниками новых военных кампаний за рубежом. Победили сторонники. Рубио имеет большое влияние в администрации Трампа в отличие от Вэнса, который, напротив, теряет влияние в администрации американского лидера. Впрочем, Вэнс, так же, как и Рубио, вынужден потакать Трампу, несмотря на различия во взглядах, либо отмалчиваться, поскольку боится утратить расположение Трампа и находится под жестким давлением. Сам же Трамп не увольняет неугодных ему соратников, поскольку не хочет создавать впечатление текучки в своей команде», — подчеркнул американист.
Кошкин указал на то, что текущая позиция Трампа сегодня разительно отличается от той, которую американский лидер декларировал в ходе предвыборной кампании.
«Трамп всегда был “ястребом”, но надел маску изоляциониста во время электоральной кампании, так как понял, что это нравится народу, что народ устал от войны. Трамп непоследователен, но мне кажется, что он больше хочет казаться непоследовательным и непредсказуемым, чтобы скрывать истинные намерения. О войне с Ираном он говорил еще в 1980 году, будучи молодым корпоративным лидером в сфере недвижимости. Он уже тогда сетовал на то, что США упустили возможность, не вторгнувшись в Иран после захвата в заложники шести американцев иранскими студентами, что США могли стать нефтяной державой. Во время первого президентского срока он нанял в команду экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, который призывал бомбить Иран. Так что изоляционизм был для него маской, он всех разыграл и переиграл. Его заявления в ходе предвыборной кампании оказались неправдой — не только в отношении Ирана и внешней политики в целом, но и внутренней тоже», — подытожил собеседник НСН.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, что значит американский лозунг MAGA для европейцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
