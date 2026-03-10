ФАС дала официальные разъяснения по запрету рекламы в Telegram

Распространение рекламы не допускается в том числе на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени

В ведомстве указали, что в связи с тем, что Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к различным платформам, в том числе видеохостингу YouTube и мессенджеру Telegram, в размещении рекламы на данных ресурсах усматриваются признаки нарушения закона «О рекламе».

«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается», - ууказали в службе.

Также в ФАС добавили, что ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что предупреждение ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФАСРекламаМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры