ФАС дала официальные разъяснения по запрету рекламы в Telegram
Распространение рекламы не допускается в том числе на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
В ведомстве указали, что в связи с тем, что Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к различным платформам, в том числе видеохостингу YouTube и мессенджеру Telegram, в размещении рекламы на данных ресурсах усматриваются признаки нарушения закона «О рекламе».
«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается», - ууказали в службе.
Также в ФАС добавили, что ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что предупреждение ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка.
