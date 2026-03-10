ФАС дала официальные разъяснения по запрету рекламы в Telegram

В ведомстве указали, что в связи с тем, что Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к различным платформам, в том числе видеохостингу YouTube и мессенджеру Telegram, в размещении рекламы на данных ресурсах усматриваются признаки нарушения закона «О рекламе».

«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается», - ууказали в службе.

Также в ФАС добавили, что ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что предупреждение ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка.

