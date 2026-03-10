Песков: Россия готова участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке
10 марта 202614:21
Москва готова участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке - в меру своих возможностей. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал различные варианты посредничества России «ещё до начала боевой фазы».
«Многие из этих предложений по-прежнему на столе», - заключил представитель Кремля.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили Иран и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
