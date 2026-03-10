Песков: Россия готова участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке

Москва готова участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке - в меру своих возможностей. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что впечатлил Путина операцией против Ирана

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал различные варианты посредничества России «ещё до начала боевой фазы».

«Многие из этих предложений по-прежнему на столе», - заключил представитель Кремля.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили Иран и Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
