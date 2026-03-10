Александр Ревва назвал ложью информацию о продаже виллы на Кипре
10 марта 202615:12
Певец Александр Ревва заявил «Газете.Ru», что информация о продаже якобы принадлежащей ему недвижимости на Кипре не соответствует действительности.
По данным Telegram-канала Shot, шоумен владеет виллой на Кипре, которая находится в 800 метрах от моря и оценивается в 110 млн рублей.
Комментируя данную информацию, Ревва указал, что «это ложь».
«Не пишите, пожалуйста, лживую информацию... Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — заключил певец.
Ранее Ревва заявил, что не намерен уезжать с семьей из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
