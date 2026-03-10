Трамп не исключил возможность переговоров с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону «больше не обязательно разговаривать» с руководством Ирана. Об этом сообщает RT.

Выйти из пролива: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

В разговоре с Fox News американский лидер всё же допустил, что такие переговоры возможны.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не сможет жить в мире».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, в меру своих возможностей, готова участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампПереговорыИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры