Трамп не исключил возможность переговоров с руководством Ирана

В разговоре с Fox News американский лидер всё же допустил, что такие переговоры возможны.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не сможет жить в мире».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, в меру своих возможностей, готова участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».