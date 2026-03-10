Трамп не исключил возможность переговоров с руководством Ирана
10 марта 202615:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону «больше не обязательно разговаривать» с руководством Ирана. Об этом сообщает RT.
В разговоре с Fox News американский лидер всё же допустил, что такие переговоры возможны.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не сможет жить в мире».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, в меру своих возможностей, готова участвовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам посоветовали изменить рацион для повышения настроения весной
- Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- Лыжница Багиян принесла России вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2026
- Россиянам назвали стоимость авто Toyota после возвращения марки в Россию
- Россиянам рассказали о влиянии войны на Ближнем Востоке на курс рубля
- Путин: Под контролем Украины находится 15-17% территории ДНР
- Переплата в 10 раз: Как отказ от ИИ повлияет на россиян
- Почему карьеристу Рубио пророчат политическое наследство Трампа
- Трамп не исключил возможность переговоров с руководством Ирана
- От нового верховного лидера Ирана ждут «войны до последнего»