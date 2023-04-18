СМИ: Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует взаимодействовать с КНР с целью разработки программы для будущих переговоров России и Украины, сообщает агентство Bloomberg.
По информации агентства, французский лидер дал поручение своему советнику Эмманюэлю Бонну вести работу с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И.
Агентство отмечает, что Макрон собирается прийти к КНР с предложением плана, который может привести к мирным переговорам России и Украины. СМИ подчеркивает, что переговоры могут состояться уже этим летом.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что во Франции продолжаются массовые протесты: тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы выступить против пенсионной реформы.
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