СМИ: Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует взаимодействовать с КНР с целью разработки программы для будущих переговоров России и Украины, сообщает агентство Bloomberg.

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По информации агентства, французский лидер дал поручение своему советнику Эмманюэлю Бонну вести работу с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И.

Агентство отмечает, что Макрон собирается прийти к КНР с предложением плана, который может привести к мирным переговорам России и Украины. СМИ подчеркивает, что переговоры могут состояться уже этим летом.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что во Франции продолжаются массовые протесты: тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы выступить против пенсионной реформы.

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