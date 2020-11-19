«Разные планеты». Парламентарии о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму
Представители Крыма в обоих палатах российского парламента рассказали НСН, что никаких последствий эта резолюция иметь не будет, она нарушает международное право.
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией. Проект был предложен Украиной. 63 страны поддержали документ, 22 проголосовали против, 85 воздержались.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала в эфире НСН, почему считает эту резолюцию заказной и не соответствующей нормам международного права.
«На фоне разрушения мировой системы безопасности, попыток коллективного Запада пересмотреть нормы международного права, очередным негативным примером использования международной организации в интересах западных стран, создавших «узкий круг для избранных», является не отвечающая действительности «заказная» резолюция, принятая третьим комитетом Генассамблеи ООН», - сказала она.
По ее словам, резолюция никак не повлияет на жизнь крымчан и политические устройство республики. Она является лишь «дежурным» напоминанием о существовании республики Крым в составе РФ.
«Важно отметить, что не отвечающая действительности резолюция, принята по инициативе утратившего государственный суверенитет и находящегося под внешним управлением государства Украины. Вызывают обеспокоенность участившиеся случаи «приватизации» секретариатов международных организаций и недопустимое в цивилизационном сообществе использование их для проталкивания неконсенсусных идей в обход универсальных механизмов и вопреки Уставным принципам и новеллам международных организаций», - подчеркнула Ковитиди.
С ней согласен и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который в эфире НСН заверил, что никаких последствий эта резолюция иметь не будет.
«Крым и ООН - это две разные планеты: на одной кипит жизнь, едут туристы и идёт масштабное строительство. А на другой крутят фильмы о мраке, гонениях и репрессиях на нашем полуострове. Последствий этого решения ООН мы никак не ощутим, еще одна политическая конъюнктура, и слушать эти откровенно политизированные заявления не собираемся», - сказал Бальбек.
Ранее Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ. Производство открыто в рамках уголовного дела по перелетам в Крым. СБУ отметила, что Украина насчитывает 37 российских перевозчиков, совершающих полеты в воздушном пространстве Крыма. Во вторник Генпрокуратура Украины отчиталась о наложении заочных арестов на 109 российских самолетов. Конкретные авиакомпании в сообщении не были указаны.
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