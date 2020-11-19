«Разные планеты». Парламентарии о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

С ней согласен и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, который в эфире НСН заверил, что никаких последствий эта резолюция иметь не будет.

«Крым и ООН - это две разные планеты: на одной кипит жизнь, едут туристы и идёт масштабное строительство. А на другой крутят фильмы о мраке, гонениях и репрессиях на нашем полуострове. Последствий этого решения ООН мы никак не ощутим, еще одна политическая конъюнктура, и слушать эти откровенно политизированные заявления не собираемся», - сказал Бальбек.

Ранее Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ. Производство открыто в рамках уголовного дела по перелетам в Крым. СБУ отметила, что Украина насчитывает 37 российских перевозчиков, совершающих полеты в воздушном пространстве Крыма. Во вторник Генпрокуратура Украины отчиталась о наложении заочных арестов на 109 российских самолетов. Конкретные авиакомпании в сообщении не были указаны.

