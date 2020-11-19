Постпред Крыма назвал резолюцию Генассамблеи ООН лживой
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН по Крыму лживая и никому не интересная.
«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема... прописывает свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», - сказал Мурадов РИА Новости.
Мурадов полагает, что такие резолюции продолжают приниматься из-за несовершенства процедуры голосования.
Ранее комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией, сообщает РЕН ТВ.
Проект был предложен Украиной. 63 страны поддержали документ, 22 проголосовали против, 85 воздержались.
Ранее Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ.
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