Постпред Крыма назвал резолюцию Генассамблеи ООН лживой

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН по Крыму лживая и никому не интересная.

«Это заезженная и уже никому, судя по голосованию, не интересная тема... прописывает свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», - сказал Мурадов РИА Новости.