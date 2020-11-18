Российские политики высмеяли арест Украиной самолетов, летавших в Крым

Российские политики отреагировали на решение Украины арестовать 44 российских самолета за полеты в Крым.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, решение украинской прокуратуры - «мелкая пакость» и «жест бессильной злобы». Он отметил, что данное решение Киева никакого влияния на полеты российских авиакомпаний на полуостров не окажет и самолеты продолжат летать в Крым.

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Арест российских лайнеров — это всего лишь «отчет о проделанной работе», сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он назвал арест самолетов виртуальным и обратил внимание на то, что аэропорт в Симферополе продолжает работать, а поток туристов не иссякает.

Украинская сторона «блефует», заявил «Российской газете» председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он считает, что украинские политики пытаются напомнить Европе о «крымской проблеме».

Напомним, Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ.

Производство открыто в рамках уголовного дела по перелетам в Крым. СБУ отметила, что Украина насчитывает 37 российских перевозчиков, совершающих полеты в воздушном пространстве Крыма.

Во вторник 17 ноября Генпрокуратура Украины отчиталась о наложении заочных арестов на 109 российских самолетов. Конкретные авиакомпании в сообщении не были указаны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СамолетыКрымУкраина
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