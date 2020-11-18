Украина заочно арестовала 44 российских самолета, летавших в Крым

Украина заочно арестовала 44 пассажирских российских самолета из-за проведения полетов в Крым после включения региона в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

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В официальном канале в Telegram ведомство заявило, что производство открыто в рамках уголовного дела по перелетам в Крым. СБУ отметила, что Украина насчитывает 37 российских перевозчиков, совершающих полеты в воздушном пространстве Крыма.

Во вторник 17 ноября Генпрокуратура Украины отчиталась о наложении заочных арестов на 109 российских самолетов. Конкретные авиакомпании в сообщении не были указаны.

Ранее НСН писала о готовности США сотрудничать с Киевом для создания организации "Крымская платформа". Своей целью, как сообщает МИД Украины, она ставит "возвращение полуострова в состав Украины".

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АвиацияАрестПрисоединение Крыма К РоссииУкраина
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