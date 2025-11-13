При этом, по словам священника, молодежь зачастую приходит к этому решению сама, а не по наводке старших, которые, наоборот, в основном далеки от церкви.

«Очень много читают. В большинстве случаев это ребята из нецерковных семей, которые самостоятельно в том числе за счет интернета получают информацию, сравнивают, анализируют и понимают, что это истинный путь. Думаю, это связано именно с таким масштабным развитием миссионерской деятельности, которую последние несколько лет проводит Русская православная церковь, в том числе и через социальные сети», - отметил Островский.

Что касается бесед перед венчанием, отец Павел отметил, что чаще всего в них нет необходимости, так как венчаться приходит уже воцерковленная молодежь.

«Перед венчанием тоже проводятся беседы, но вот как раз в случае с молодежью чаще всего в этом нет необходимости, потому что эти ребята уже ходят в церковь и зачастую именно внутри церкви знакомятся со своими половинками. Сама практика бесед была введена перед крещением и венчанием где-то более 10 лет назад именно по той причине, что приходили взрослые люди, которые относились к этому достаточно поверхностно», - подытожил он.

Официальная регистрация брака в ЗАГСе является необходимой для совершения таинства венчания. Делать это могут только совершеннолетние мужчина и женщина, исповедующие православие и не состоящие в близком родстве. При этом таинство доступно всем православным христианам, независимо от степени их воцерковленности, главное, чтобы пара была крещеной. Стоимость зависит от храма, дополнительных услуг и времени проведения. Согласно открытым данным, в среднем венчание стоит от 10 до 50 тысяч рублей. При этом есть и другие запреты для венчания - это касается уже замужних людей, не расторгнувших брак, монахов и вдов, имевших три брака до этого, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

