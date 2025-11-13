Сверхчеловек, а не слабак: «Ария» о новом альбоме, трендах и рок-героях
Владимир Холстинин в эфире НСН объяснил, почему лидеры «Арии» не могут быть слабыми, вспомнил рекордные 28 концертов в одном городе и назвал непредсказуемым грядущий двойной концерт в Москве.
Участники группы «Ария», гитарист Владимир Холстинин и барабанщик Максим Удалов в интервью НСН рассказали о новом альбоме, двойном декабрьском концерте в Москве и отношении к новым трендам в рок-музыке.
В конце октября «Ария» представила новый альбом «Когда настанет завтра», вышедший после семилетней паузы. При этом в нем уже увидели предзнаменования и скрытые смыслы.
НОВЫЙ АЛЬБОМ: «БЕЗ ЖИРНОГО НАМЕКА»
Владимир Холстинин объяснил, с чем была связана пауза, и есть ли в этой пластинке секреты.
«Сам стиль нашей группы позволяет поклонникам задумываться, что, наверное, есть какая-то концепция и надо найти связь между песнями. Я вспоминаю наш альбом «Кровь за кровь», многие находят там какую-то концепцию, однако на самом деле не было там никакой концепции, мы просто писали песни от души. Наша стилистика, может быть, немножко меняется от первого альбома до последнего, но мы не пытались никогда кого-то удивить и сделать следующий альбом таким, как никто не ожидал. Мы не стесняемся писать то, что идет от души, даже если это не совпадает с модой. С каждым годом выпустить альбом становится труднее, потому что очень много концертной работы, а надо же представить и какие-то новые свежие идеи. Если альбом выпускать каждый год, это будет бесконечный самоповтор. Лучше сделать это чуть позже, но качественно», - подчеркнул музыкант.
Со своей стороны, Максим Удалов отметил, что в новом альбоме «не существует жирного намека на то, что там непременно что-то спрятано».
КОНЦЕРТ-360: «ЭТО НЕПРЕДСКАЗУЕМО!»
«Ария» даст в начале декабря сразу два концерта на «ВТБ Арене» в формате 360 градусов, приуроченные к 40-летию группы. Владимир Холстинин назвал это вызовом.
«Круглая сцена - у нас был такой опыт 25 лет назад. Это концерт назывался «В поисках новой жертвы», но по сравнению с сегодняшним днем это было очень скромное такое мероприятие. Сейчас будет все гораздо более технологично, зрелищно. И мы даже сами до конца не понимаем, что будет, потому что всю эту конструкцию невозможно собрать даже на очень большой репетиционной базе, как у нас. Будем фрагментами репетировать и попробуем собрать все уже непосредственно на «ВТБ Арене». Там и летающие конструкции будут, и двигающиеся. Непредсказуемо, как будет вести себя техника. Это можно назвать вызовом, такое преодоление придумали себе», - отметил музыкант.
«ДВОЙНИКИ» И «ТРОЙНИКИ»: ВО ЛЬВОВЕ БЫЛО 28 КОНЦЕРТОВ
В 2025 году вошли в моду двойные и тройные концерты, а Сергей Жуков дал весной пять подряд концертов на «ВТБ Арене» в Москве. Владимир Холстинин рассказал, чем удобнее такой формат, и вспомнил о рекордах «Арии».
«Мы решили дать два концерта, потому что первый был распродан очень быстро, еще за полгода до его даты. Было принято решение сделать второй концерт, чтобы не вызывать нездорового ажиотажа. Если все билеты проданы, то удобнее делать дополнительный концерт, чем взвинчивать продажу билетов, а потом получать разбитые стекла на входе, такие случаи тоже были. Были времена, когда мы играли в Москве по восемь стадионов и дворцов спорта каждый день, и они были полные на 70-80%. Максимальный рекорд у нас был - 28 концертов во Львове. Там, правда, менялась площадка. Мы играли по два концерта в день, но не по два с лишним часа, как сейчас. Конечно, нам удобнее работать несколько концертов в одном зале, когда нет затрат на логистику, перевозку и перемонтаж оборудования», - пояснил единственный бессменный участник «Арии».
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БОИТСЯ: «НАШИ ГЕРОИ ПРЫГАЛИ ЧЕРЕЗ КОЛОНКИ!»
Сегодня в стримингах популярны молодые рок-группы, лидеры которых не строят из себя героев, а наоборот открыто признают свои страхи и слабости. Музыкантов «Арии» удивил такой тренд. Владимир Холстинин признался, что ему ближе и понятнее философия равнения на сверхчеловека.
«Мы играем на концерте очень много старых песен, например, «Но ни шагу назад», «Твой враг в пыли», поэтому у нас не может быть слабый вокалист, мы не стали бы декларировать какие-то вот такие непонятные цели. Нам нравится все-таки философия сверхчеловека, что человек должен добиваться своей цели и должен быть сильным в любой ситуации. Однажды один известный вокалист вдруг заговорил на французском на концерте. Оказалось, что он не только знает разные языки, но еще и написал книгу по истории, умеет водить самолет. Вот это был пример для подражания. А если бы я услышал про человека, который всего боится, зачем мне это нужно? Я хочу равняться на лучших, на сильных. Если он смог, я тоже смогу - мне такая философия ближе. В начале 1980-х мы любили Iron Maiden. Это люди, которые пришли после классического хард-рока, когда тощий человек играет что-то на «Гибсоне», который висит на коленках. А это были люди спортивные, в кроссовках, они бегали по сцене, перепрыгивали через колонки и при этом играли на инструментах. Я сразу сказал: вот это наши герои», - подчеркнул он.
Со своей стороны, Максим Удалов объяснил, на кого равняются барабанщики.
«Если взять барабанщиков, всегда приводилось в пример: посмотри, как он играет, он и сильный, и выносливый. В хэви-металле барабан – это всегда челлендж. Я в свое время заслушивался такой музыкой, думая: вот бы так повторить», - заключил собеседник НСН.
Музыкальный критик Денис Ступников ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что увидел предостережение в песне «Черный камень» с нового альбома «Арии».
