Владимир Холстинин объяснил, с чем была связана пауза, и есть ли в этой пластинке секреты.



«Сам стиль нашей группы позволяет поклонникам задумываться, что, наверное, есть какая-то концепция и надо найти связь между песнями. Я вспоминаю наш альбом «Кровь за кровь», многие находят там какую-то концепцию, однако на самом деле не было там никакой концепции, мы просто писали песни от души. Наша стилистика, может быть, немножко меняется от первого альбома до последнего, но мы не пытались никогда кого-то удивить и сделать следующий альбом таким, как никто не ожидал. Мы не стесняемся писать то, что идет от души, даже если это не совпадает с модой. С каждым годом выпустить альбом становится труднее, потому что очень много концертной работы, а надо же представить и какие-то новые свежие идеи. Если альбом выпускать каждый год, это будет бесконечный самоповтор. Лучше сделать это чуть позже, но качественно», - подчеркнул музыкант.

Со своей стороны, Максим Удалов отметил, что в новом альбоме «не существует жирного намека на то, что там непременно что-то спрятано».

КОНЦЕРТ-360: «ЭТО НЕПРЕДСКАЗУЕМО!»

«Ария» даст в начале декабря сразу два концерта на «ВТБ Арене» в формате 360 градусов, приуроченные к 40-летию группы. Владимир Холстинин назвал это вызовом.

«Круглая сцена - у нас был такой опыт 25 лет назад. Это концерт назывался «В поисках новой жертвы», но по сравнению с сегодняшним днем это было очень скромное такое мероприятие. Сейчас будет все гораздо более технологично, зрелищно. И мы даже сами до конца не понимаем, что будет, потому что всю эту конструкцию невозможно собрать даже на очень большой репетиционной базе, как у нас. Будем фрагментами репетировать и попробуем собрать все уже непосредственно на «ВТБ Арене». Там и летающие конструкции будут, и двигающиеся. Непредсказуемо, как будет вести себя техника. Это можно назвать вызовом, такое преодоление придумали себе», - отметил музыкант.

«ДВОЙНИКИ» И «ТРОЙНИКИ»: ВО ЛЬВОВЕ БЫЛО 28 КОНЦЕРТОВ

В 2025 году вошли в моду двойные и тройные концерты, а Сергей Жуков дал весной пять подряд концертов на «ВТБ Арене» в Москве. Владимир Холстинин рассказал, чем удобнее такой формат, и вспомнил о рекордах «Арии».

«Мы решили дать два концерта, потому что первый был распродан очень быстро, еще за полгода до его даты. Было принято решение сделать второй концерт, чтобы не вызывать нездорового ажиотажа. Если все билеты проданы, то удобнее делать дополнительный концерт, чем взвинчивать продажу билетов, а потом получать разбитые стекла на входе, такие случаи тоже были. Были времена, когда мы играли в Москве по восемь стадионов и дворцов спорта каждый день, и они были полные на 70-80%. Максимальный рекорд у нас был - 28 концертов во Львове. Там, правда, менялась площадка. Мы играли по два концерта в день, но не по два с лишним часа, как сейчас. Конечно, нам удобнее работать несколько концертов в одном зале, когда нет затрат на логистику, перевозку и перемонтаж оборудования», - пояснил единственный бессменный участник «Арии».