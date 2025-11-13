Онищенко призвал не паниковать из-за РСВ
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо знаком медикам. Об этом сайту aif.ru заявил бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
По его словам, ничего нового в РСВ нет, а его главной особенностью является потенциально более тяжёлое течение болезни: более высокая температура и выраженные симптомы отравления организма.
При этом Онищенко указал, что причин для паники нет. Он указал, что РСВ не будет доминировать, поэтому лучше сосредоточиться не на страхе, а на профилактике.
«Нужно соблюдать обычные требования: одеваться по сезону, нормально питаться, привиться от гриппа... Если появились симптомы - обратиться за помощью в поликлинику», — заключил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая пандемия COVID-19 маловероятна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
