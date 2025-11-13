Москва ответила на приостановку мирных переговоров со стороны Украины

По его словам, переговоры приостановлены после того, как серия встреч не принесла ощутимых результатов. Дипломат объяснил это невозможностью вести содержательный диалог с российской делегацией, которую он назвал представителями «диктатуры».

Политик утверждает, что российские переговорщики контролировали друг друга, придерживались жесткой линии и даже использовали личные досье на украинских представителей для провокаций.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что слова Кислицы являются признанием отсутствия у режима Зеленского подлинной заинтересованности в мирном урегулировании.

Ранее МИД заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

