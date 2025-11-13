Москва ответила на приостановку мирных переговоров со стороны Украины
Мирный процесс между Москвой и Киевом зашел в тупик, сообщил изданию The Times замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
По его словам, переговоры приостановлены после того, как серия встреч не принесла ощутимых результатов. Дипломат объяснил это невозможностью вести содержательный диалог с российской делегацией, которую он назвал представителями «диктатуры».
Политик утверждает, что российские переговорщики контролировали друг друга, придерживались жесткой линии и даже использовали личные досье на украинских представителей для провокаций.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что слова Кислицы являются признанием отсутствия у режима Зеленского подлинной заинтересованности в мирном урегулировании.
Ранее МИД заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
