«Разговоры для красного словца»: Американист исключил выход Техаса из состава США
Когда некоторые штаты заявляли о намерении отделиться от США, это приводило к гражданской войне, заявил Юрий Рогулев.
Настроения сторонников Республиканской партии в Техасе о выходе штата из состава США велики, но заявления о проведении референдума являются пустыми разговорами, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сторонники Республиканской партии в Техасе призвали к проведению в следующем году референдума по вопросу выхода штата из состава США в 2023 году.
«По Конституции США никакого референдума и выхода не предусмотрено. Когда некоторые штаты в свое время собрались выходить и объявили об этом, это привело к гражданской войне. У Техаса просто необычная история. Это была мексиканская территория, на которой американские колонисты объявили восстание и создали там свою республику, а потом присоединялись к США. Настроения, связанные с самостоятельностью штата Техас велики, но это все пустые разговоры для красного словца», - сказал Рогулев.
По его словам, многим штатам не нравится, что федеральный центр навязывает определенную практику организации и проведения выборов. Именно из-за этого появилось желание Техаса отделиться.
«Эти противоборства возникают по поводу выборов президента. Федеральный центр сейчас пытается ковидную практику досрочного голосования и голосования по почте принять в федеральное законодательство. А федеральное право имеет преимущество по сравнению с правами штатов. Изначально все правила голосования формировались самими штатами. На этой почве и возникает противоречие. Речь идет о навязывании федерального центра определенной практики организации и проведения выборов. А многие штаты против. Из-за этого возникают разговоры о том, что лучше отделиться, чем плясать под дудку федерального центра», - объяснил Рогулев.
Также американист подчеркнул, что Техас не хотел бы входить в состав Мексики. По его словам, штат хочет стать именно самостоятельным государством.
«Речь не идет о том, чтобы выйти из США и переместиться в Мексику. Мексика относится к развивающимся странам, как она может сравниться с США? И потом, в Мексике хватает и территорий, и проблем», - резюмировал Рогулев.
Ранее на съезде, который собрал более пяти тысяч человек, республиканцы отвергли результаты последних президентских выборов в США, в результате которых хозяином Белого дома стал демократ Джо Байден. Они настаивают на том, что глава государства не был законно избран народом.
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