«Разговоры для красного словца»: Американист исключил выход Техаса из состава США

Когда некоторые штаты заявляли о намерении отделиться от США, это приводило к гражданской войне, заявил Юрий Рогулев. 

Настроения сторонников Республиканской партии в Техасе о выходе штата из состава США велики, но заявления о проведении референдума являются пустыми разговорами, отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Администрация США попросила Верховный суд приостановить действие закона об абортах в Техасе

Накануне сторонники Республиканской партии в Техасе призвали к проведению в следующем году референдума по вопросу выхода штата из состава США в 2023 году.

«По Конституции США никакого референдума и выхода не предусмотрено. Когда некоторые штаты в свое время собрались выходить и объявили об этом, это привело к гражданской войне. У Техаса просто необычная история. Это была мексиканская территория, на которой американские колонисты объявили восстание и создали там свою республику, а потом присоединялись к США. Настроения, связанные с самостоятельностью штата Техас велики, но это все пустые разговоры для красного словца», - сказал Рогулев.

По его словам, многим штатам не нравится, что федеральный центр навязывает определенную практику организации и проведения выборов. Именно из-за этого появилось желание Техаса отделиться.

СМИ: Демократы усомнились, что Байден потянет выборы главы государства

«Эти противоборства возникают по поводу выборов президента. Федеральный центр сейчас пытается ковидную практику досрочного голосования и голосования по почте принять в федеральное законодательство. А федеральное право имеет преимущество по сравнению с правами штатов. Изначально все правила голосования формировались самими штатами. На этой почве и возникает противоречие. Речь идет о навязывании федерального центра определенной практики организации и проведения выборов. А многие штаты против. Из-за этого возникают разговоры о том, что лучше отделиться, чем плясать под дудку федерального центра», - объяснил Рогулев.

Также американист подчеркнул, что Техас не хотел бы входить в состав Мексики. По его словам, штат хочет стать именно самостоятельным государством.

«Речь не идет о том, чтобы выйти из США и переместиться в Мексику. Мексика относится к развивающимся странам, как она может сравниться с США? И потом, в Мексике хватает и территорий, и проблем», - резюмировал Рогулев.

Ранее на съезде, который собрал более пяти тысяч человек, республиканцы отвергли результаты последних президентских выборов в США, в результате которых хозяином Белого дома стал демократ Джо Байден. Они настаивают на том, что глава государства не был законно избран народом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:РеферендумВыборыТехасСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры