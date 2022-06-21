«Разговоры для красного словца»: Американист исключил выход Техаса из состава США

Накануне сторонники Республиканской партии в Техасе призвали к проведению в следующем году референдума по вопросу выхода штата из состава США в 2023 году.

«По Конституции США никакого референдума и выхода не предусмотрено. Когда некоторые штаты в свое время собрались выходить и объявили об этом, это привело к гражданской войне. У Техаса просто необычная история. Это была мексиканская территория, на которой американские колонисты объявили восстание и создали там свою республику, а потом присоединялись к США. Настроения, связанные с самостоятельностью штата Техас велики, но это все пустые разговоры для красного словца», - сказал Рогулев.

По его словам, многим штатам не нравится, что федеральный центр навязывает определенную практику организации и проведения выборов. Именно из-за этого появилось желание Техаса отделиться.